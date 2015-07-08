شهادت ۱۷۶ یمنی در ۲۴ساعت اخیر/ ۲۱میلیون نفر نیازمند کمک انسانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سبأ نت، شهروندان و رسانه های یمن تاکید کردند که در حملات هوایی ائتلاف تحت رهبری عربستان و درگیری ها در مناطق مختلف طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۷۶ نفر شهید شده اند که با این آمار خون بارترین روزهای یمن از زمان شروع جنگ علیه این کشور رقم خورده است.

در همین راستا سازمان ملل متحد اعلام کرد از زمان تشدید بحران در یمن بیش از ۱۵۰۰ نفر کشته شده و دست کم ۳۶۰۰ نفر دیگر از اواخر مارس گذشته مجروح شده اند.

همچنین دفتر کمیساریای عالی آوارگان ملل متحد اعلام کرد شمار آوارگان در داخل یمن از یک میلیون نفر عبور کرده است، این در حالی است که تعداد آوارگان در خارج از یمن نیز به ۲۵۰ هزار نفر می رسد و بیش از ۲۱ میلیون نفر نیاز به کمک های انسانی دارند.

با این حال احمد عسیری سخنگوی ائتلاف تحت رهبری عربستان تاکید کرد که حملات نظامی علیه یمن همچنان ادامه دارد.

وی با بیان اینکه آتش یک مسئله سیاسی است، مدعی شد: از مهمترین اهداف ائتلاف، حمایت از شهروندان و ممانعت از ورود حوثی ها به شهرها و حفاظت از مرزهای عربستان است.

این ادعا در حالی مطرح می شود که جنگنده های سعودی صدها نفر از شهروندان یمن را در حملات خود هدف قرار داده و به شهادت رسانده اند و بسیاری از قربانیان زن و کودک هستند. نیروهای عربستان همچنین مانع رسیدن کمک های انسانی به ملت تحت محاصره یمن می شوند و مدعی هستند که خود، کمک های انسانی به مردم یمن می رسانند.

در همین راستا کمیته جهانی صلیب سرخ اعلام کرد که حملات هوایی عربستان عامل اصلی مرگ شهروندان در یمن است.

این کمیته با صدور بیانیه ای عنوان کرد: از زمان شروع حملات هوایی عربستان در ۲۷ مارس گذشته ۳۰۰۰ نفر اعم از غیر نظامی و نظامی در یمن کشته شده اند.

«آنتوان گراند» رئیس دفتر کمیته جهانی صلیب سرخ در یمن گفت: حملات هوایی عربستان عامل اصلی مرگ شهروندان یمنی است و این حملات به صورت مستقیم بر شهروندان یمن تاثیر می گذارد.

از سوی دیگر «لما فقیه» مشاور عالی بحران در سازمان عفو بین الملل تاکید کرد گزراش هایی در مورد جنگ یمن وجود دارد که واقعیت های زیادی را در مورد جنایت های عربستان علیه یمن نشان می دهد.

وی در دیدار با «محمد المسوری» دبیر کل اتحادیه وکلای یمن در بیروت گفت: سازمان عفو بین الملل تیمی را برای رصد و مستندسازی جنایت های عربستان به یمن اعزام کرده و اخیرا گزارشی صادر شده که واقعیت های زیادی را در مورد جنایت های عربستان نشان می دهد.

در خبر دیگری مربوط به تحولات یمن اینکه عصر دیروز سه شنبه یک خودروی بمبگذاری شده در مقابل مسجد الروضه در صنعا منفجر شد. این انفجار تروریستی منجر به شهید و مجروح شدن شماری از شهروندان یمنی شد.

همچنین در انفجار خودروی بمبگذاری شده در ساختمان مدیریت امنیت شهری در شهر البیضاء ۱۰ شهروند یمنی به شهادت رسیده و دو نفر دیگر مجروح شدند.