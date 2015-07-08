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۱۷ تیر ۱۳۹۴، ۶:۲۴

گزارش خبرنگار اعزامی مهر از کره جنوبی؛

تیم تپانچه بادی 10 متر هفتم شد

تیم تپانچه بادی 10 متر هفتم شد

تیم تپانچه بادی 10 متر زنان ایران در جایگاه هفتم مسابقات دانشجویان جهان قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از کره جنوبی، در ادامه مسابقات  تیراندازی بیست و هشتمین دوره مسابقات یونیورسیاد و در بخش تیمی تپانچه ۱۰ متر بادی، تیم ایران متشکل از سارا میرابی، فاطمه حسینی و مهسا عروجی با ۱۱۱۵ امتیاز در رده هفتم قرار گرفت.

سارا میرابی ۳۷۵، فاطمه حسینی ۳۷۳ و مهسا عروجی ۳۶۷ امتیاز کسب کردند.

در این بخش تیمهای چین، تایلند و روسیه اول تا سوم شدند. 

مسابقات یونیورسیاد جهانی تا روز بیست و سوم تیرماه در شهر گوانگجو کره جنوبی برگزار می‌شود. کاروان ایران در حال حاضر دو مدال طلا، یک نقره و دو برنز کسب کرده است.

کد مطلب 2854234

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