تیم تپانچه بادی 10 متر هفتم شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از کره جنوبی، در ادامه مسابقات تیراندازی بیست و هشتمین دوره مسابقات یونیورسیاد و در بخش تیمی تپانچه ۱۰ متر بادی، تیم ایران متشکل از سارا میرابی، فاطمه حسینی و مهسا عروجی با ۱۱۱۵ امتیاز در رده هفتم قرار گرفت.

سارا میرابی ۳۷۵، فاطمه حسینی ۳۷۳ و مهسا عروجی ۳۶۷ امتیاز کسب کردند.

در این بخش تیمهای چین، تایلند و روسیه اول تا سوم شدند.

مسابقات یونیورسیاد جهانی تا روز بیست و سوم تیرماه در شهر گوانگجو کره جنوبی برگزار می‌شود. کاروان ایران در حال حاضر دو مدال طلا، یک نقره و دو برنز کسب کرده است.