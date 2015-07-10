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۱۹ تیر ۱۳۹۴، ۱۱:۰۷

نمایشگاه «شب‌های نورانی مصلی» امشب به کار خود پایان می‌دهد

نمایشگاه «شب‌های نورانی مصلی» امشب به کار خود پایان می‌دهد

نمایشگاه قرآنی «شب‌های نورانی مصلی» که از ابتدای ماه رمضان در مصلای امام خمینی(ره) آغاز به کار کرده بود امشب به کار خود پایان می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه قرآنی «شب‌های نورانی مصلی» که از ابتدای ماه رمضان در پنج بخش کتاب، حجاب و عفاف، کودک، محافل قرآنی و محصولات فرهنگی در محل مصلای امام خمینی(ره) تهران آغاز به کار کرده بود، جمعه ۲۳ ماه رمضان برابر با روز قدس به کار خود پایان می‌دهد.

بخش‌های مختلف این نمایشگاه از ابتدای ماه رمضان با استقبال مطلب شهروندان تهرانی روبرو شده بود.

این نمایشگاه با رویکرد سبک زندگی دینی برگزار شده و بر همین مبنا، هر چه نزدیک‌تر کردن بخش‌های مختلف آن با متن زندگی مردم در اولویت اول کاری قرار گرفته بود.

در این نمایشگاه که همه روزه از ساعت ۱۸ الی ۱ بامداد پذیرای علاقه‌مندان بود، هر شب بعد از افطار مراسم جزءخوانی قرآن نیز برگزار می‌شد.

این نمایشگاه همچنین با استقبال قابل قبول رسانه‌ای روبرو شد.

لازم به ذکر است نمایشگاه «شب‌های نورانی مصلی» در آخرین روز برگزاری خود در روز روز جمعه از ساعت ۱۸ عصر تا ۱ بامداد آماده بازدید شهروندان تهرانی است.

کد مطلب 2855214

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