علی باقری جامخانه در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: در جریان اجرای طرح ضربتی مقابله با قاچاق چوب و در پی رصد اطلاعاتی، عملیاتی و بررسی‌های میدانی، مقدار ۱۵ تن چوب‌آلات جنگلی قاچاق تازه قطع‌شده از یک کارگاه چوب در شهرستان آمل کشف و ضبط شد.

وی افزود: این محموله قاچاق شامل گونه‌های جنگلی راش و توسکا بوده که توسط نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و با همکاری نماینده پلیس امنیت اقتصادی اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری در شهرستان آمل شناسایی و توقیف شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران – ساری ادامه داد: در این عملیات، دستگاه‌ها و تجهیزات مورد استفاده در تبدیل چوب‌آلات نیز توقیف و یک نفر از متخلفان با همکاری دستگاه قضائی، دادستانی و عوامل انتظامی شهرستان دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

باقری جامخانه با تأکید بر استمرار اقدامات کنترلی و نظارتی اظهار کرد: هرگونه قطع درختان جنگلی، حمل، تبدیل، دپو و خرید و فروش چوب قاچاق، تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برابر قوانین و مقررات برخورد قاطع خواهد شد.