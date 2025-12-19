بارش برف در محورهای کوهستانی استان سمنان؛ ۳۲اکیپ راهداری فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، میثم قدمی غروب جمعه در بازدید محورهای مواصلاتی سمنان از بارش برف در محورهای کوهستانی استان خبر داد و ابراز داشت: تمهیدات لازم برای مواجه با بارش‌های پیش رو پیش بینی شده است.

وی از فعالیت ۳۲ اکیپ راهداری به صورت شبانه روز در محورهای مواصلاتی خبر داد و افزود: همراه این اکیپ‌ها ۱۶۰ ماشین آلات راهداری نیز به صورت آماده باش قرار دارد.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان با اشاره به اینکه ۱۸۴ نفر از کارکنان راهداری به صورت شبانه روز در راهداری مستقر هستند، ابراز داشت: این افراد برای تأمین ایمنی کاربران جاده‌ای در خدمت مردم خواهند بود.

قدمی به آغاز بارش برف هم اکنون در دامغان، مهدیشهر و گردنه آهوان خبر داد و تصریح کرد: تلاش نیروهای راهداری برای پیشگیری از انسداد محور است اما مسافران حتماً قبل از سفر سامانه ۱۴۱ راهداری را نیز بررسی کنند.

وی با تاکید بر اینکه تمام ظرفیت‌های راهداری به کار گیری شده است، افزود: از رانندگان درخواست داریم در صورت الزام به سفر تجهیزات زمستانی را با خود به همراه داشته باشند.