صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور گفت: امروز (جمعه، ۲۸ آذر) بارش در برخی مناطق ادامه دارد و در شرق و شمال شرق کشور برف رخ می‌دهد.

وی افزود: همچنین امروز در نیمه جنوبی کرمان، هرمزگان و جزایر واقع در تنگه هرمز، شدت بارش قابل توجه خواهد بود.

ضیائیان بیان کرد: فردا (شنبه، ۲۹ آذر) در شمال شرق و برخی مناطق شرق، جنوب شرق، جنوب و مرکز کشور بارش رخ می‌دهد و روز یکشنبه (۳۰ آذر) در برخی مناطق شمال شرق کشور بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: امروز در بخش‌هایی از شمال شرق و جنوب شرق و روز شنبه و یکشنبه در برخی مناطق شرق و جنوب شرق کشور افزایش سرعت وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا تصریح کرد: از امروز (۲۸ آذر) تا روز یکشنبه (۳۰ آذر) در بیشتر مناطق نیمه شرقی، مرکز کشور و استان‌های واقع در دامنه‌های زاگرس دما کاهش خواهد یافت.

ضیائیان درباره وضعیت هوای تهران گفت: آسمان تهران امروز (۲۸ آذر) نیمه‌ابری تا ابری است، وزش باد خواهد داشت و از بعدازظهر شدت وزش باد افزایش می‌یابد. حداقل دما یک و حداکثر دما ۸ درجه خواهد بود.

وی یادآور شد: بر پایه بررسی الگوهای همدیدی و نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران قسمتی ابری تا ابری و گاهی همراه با وزش باد خواهد بود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادامه داد: با فعالیت سامانه بارشی، امروز در بعضی ساعت‌ها در سطح استان، افزایش ابر، رگبار پراکنده باران، احتمال رعد و برق و در پاره‌ای از مناطق به ویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات، گاهی بارش برف و باران و مه پیش‌بینی می‌شود. همچنین در ارتفاعات بالادست بارش برف و کولاک و وزش باد نسبتاً شدید تا شدید محتمل است.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به ماندگاری توده هوای سرد در منطقه تا اواسط هفته آینده، روند کاهش نسبی دما و یخبندان به ویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات استان ادامه خواهد داشت.