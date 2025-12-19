  1. اقتصاد
بارش‌ها در اکثر نقاط کشور تشدید می‌شود؛ هشدار کولاک برف و یخبندان

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی هواشناسی گفت: با تداوم فعالیت سامانه بارشی، بارش برف و باران در بسیاری از مناطق تشدید می‌شود و کاهش دما، کولاک و یخبندان به‌ویژه در ارتفاعات مورد انتظار است.

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور گفت: امروز (جمعه، ۲۸ آذر) بارش در برخی مناطق ادامه دارد و در شرق و شمال شرق کشور برف رخ می‌دهد.

وی افزود: همچنین امروز در نیمه جنوبی کرمان، هرمزگان و جزایر واقع در تنگه هرمز، شدت بارش قابل توجه خواهد بود.

ضیائیان بیان کرد: فردا (شنبه، ۲۹ آذر) در شمال شرق و برخی مناطق شرق، جنوب شرق، جنوب و مرکز کشور بارش رخ می‌دهد و روز یکشنبه (۳۰ آذر) در برخی مناطق شمال شرق کشور بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: امروز در بخش‌هایی از شمال شرق و جنوب شرق و روز شنبه و یکشنبه در برخی مناطق شرق و جنوب شرق کشور افزایش سرعت وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا تصریح کرد: از امروز (۲۸ آذر) تا روز یکشنبه (۳۰ آذر) در بیشتر مناطق نیمه شرقی، مرکز کشور و استان‌های واقع در دامنه‌های زاگرس دما کاهش خواهد یافت.

ضیائیان درباره وضعیت هوای تهران گفت: آسمان تهران امروز (۲۸ آذر) نیمه‌ابری تا ابری است، وزش باد خواهد داشت و از بعدازظهر شدت وزش باد افزایش می‌یابد. حداقل دما یک و حداکثر دما ۸ درجه خواهد بود.

وی یادآور شد: بر پایه بررسی الگوهای همدیدی و نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران قسمتی ابری تا ابری و گاهی همراه با وزش باد خواهد بود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادامه داد: با فعالیت سامانه بارشی، امروز در بعضی ساعت‌ها در سطح استان، افزایش ابر، رگبار پراکنده باران، احتمال رعد و برق و در پاره‌ای از مناطق به ویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات، گاهی بارش برف و باران و مه پیش‌بینی می‌شود. همچنین در ارتفاعات بالادست بارش برف و کولاک و وزش باد نسبتاً شدید تا شدید محتمل است.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به ماندگاری توده هوای سرد در منطقه تا اواسط هفته آینده، روند کاهش نسبی دما و یخبندان به ویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات استان ادامه خواهد داشت.

زهره آقاجانی

    نظرات

    • IR ۱۰:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      34 24
      پاسخ
      مدارس ابتدایی مشهد رو تعطیل کنید لطفا برای شنبه و یکشنبه
    • IR ۱۰:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      39 11
      پاسخ
      گزارش گر خیلی بد شرایط را توضیح داده و به جای گزارش کامل گزارش ناقص تحویل مردم داده
    • یک مستمری بگیر IR ۱۱:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      18 17
      پاسخ
      در منطقه ما حدود ۱۲ سانت برف آمده همشهری آنلاین آنجا را شبیه قطب شمال معرفی می کند !!! خخخخخخخ
    • IR ۱۱:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      47 11
      پاسخ
      بالاخره توخونه ما هم عروسی شد وبرف به موقع درشب یلدا بارید، خدایا شکرت؟!
      • علی اکبر بارزمان IR ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
        0 0
        ارزوی خوشبختی
    • آرش IR ۱۲:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      20 25
      پاسخ
      در جنوب استان فارس وضعیت بسیار خطرناک است. فرماندار های ویژه جنوب استان فارس باید شنبه و یکشنبه تمام ادارات دولتی و دانشگاهها و مدارس را تعطیل بکنند.
    • زیبا IR ۱۳:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      21 18
      پاسخ
      لطفاهواشناسی فارس دقیق بگیدیه بارمیگین بارندگی یه بارمیگین هواصاف
      • اکبر IR ۰۰:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
        0 0
        اینجوری میگن بالاخره یکیش درست از آب در میاد
    • IR ۱۵:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      17 12
      پاسخ
      استان فارس بزرگ هست باید هواشناسی با جزییات بهتر به مردم اعلام نماید،،
    • Zabi400 IR ۱۵:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      10 13
      پاسخ
      میشه بگید استان سمنان کجای نقشه ایران از نظر جغرافیایی میشه
    • لر ممسنی IR ۱۶:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      25 6
      پاسخ
      خدایا هزار بار شکرت
    • باران IR ۱۶:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      30 11
      پاسخ
      زاهدان داره عالی بارون می باره .
      • مهدی IR ۲۱:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
        26 3
        ما خوشحالیم کاش دریاچه ی هامون دوباره جان بگیرد. ما بلوچستان را دوست داریم
    • مریم CA ۱۷:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      19 5
      پاسخ
      خدایا شکرت
      • فرشاد IR ۰۱:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
        1 0
        من اصفهانیم وسیستان و بلوچستان را دوست دارم همه ایران سرای من است انشاا... که دریاچه هامون هم زنده میشه
    • موسی IR ۱۹:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      13 4
      پاسخ
      سلام منطقه ما دیشب تا حالا 70سانت برف زده پادنا
    • مجید IR ۲۰:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      11 3
      پاسخ
      خدارشکراستان کرمان وشهرستانهایش باران خوبی باریدهزاربارشکرت
    • IR ۲۱:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      13 6
      پاسخ
      آقا چرا سمت ما برف نمیباره زمانه عوض شده
      • حسین زاده IR ۲۲:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
        7 5
        دوست عزیز، سمت شما یعنی کجا؟ کدام سمت ایران؟
    • IR ۲۲:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      14 6
      پاسخ
      اگر خدا بخواهد تهران و همه شهرها زبر برف سنگین قرار میگیرند لطفا طبیعت را نابود نکنیم درختان نباشند ما هم نیستیم
    • باران IR ۰۳:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      1 0
      پاسخ
      و خدا باران را می فرستاد و زمین سیرآب می شد و سیل جاری شد زمانی که همه مأیوس و نا امیدبودند . خدایا تو قدرتمندی و هزاران مرتبه شکر می گذاریم به درگاهت
    • IR ۰۷:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      2 0
      پاسخ
      خدا شکر تنها مردم کشورم
    • IR ۰۸:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      1 1
      پاسخ
      خدراهزاران هزارشکربابت تمام نعمتهایش
    • Mik IR ۰۹:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      1 0
      پاسخ
      خدا کنه این اطراف برف بیشتر بیاد این چند روز دلمون شاد شد جون گرفتیم دوباره

