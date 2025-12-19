صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور گفت: امروز (جمعه، ۲۸ آذر) بارش در برخی مناطق ادامه دارد و در شرق و شمال شرق کشور برف رخ میدهد.
وی افزود: همچنین امروز در نیمه جنوبی کرمان، هرمزگان و جزایر واقع در تنگه هرمز، شدت بارش قابل توجه خواهد بود.
ضیائیان بیان کرد: فردا (شنبه، ۲۹ آذر) در شمال شرق و برخی مناطق شرق، جنوب شرق، جنوب و مرکز کشور بارش رخ میدهد و روز یکشنبه (۳۰ آذر) در برخی مناطق شمال شرق کشور بارش پراکنده پیشبینی میشود.
وی ادامه داد: امروز در بخشهایی از شمال شرق و جنوب شرق و روز شنبه و یکشنبه در برخی مناطق شرق و جنوب شرق کشور افزایش سرعت وزش باد پیشبینی میشود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا تصریح کرد: از امروز (۲۸ آذر) تا روز یکشنبه (۳۰ آذر) در بیشتر مناطق نیمه شرقی، مرکز کشور و استانهای واقع در دامنههای زاگرس دما کاهش خواهد یافت.
ضیائیان درباره وضعیت هوای تهران گفت: آسمان تهران امروز (۲۸ آذر) نیمهابری تا ابری است، وزش باد خواهد داشت و از بعدازظهر شدت وزش باد افزایش مییابد. حداقل دما یک و حداکثر دما ۸ درجه خواهد بود.
وی یادآور شد: بر پایه بررسی الگوهای همدیدی و نقشههای پیشیابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران قسمتی ابری تا ابری و گاهی همراه با وزش باد خواهد بود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادامه داد: با فعالیت سامانه بارشی، امروز در بعضی ساعتها در سطح استان، افزایش ابر، رگبار پراکنده باران، احتمال رعد و برق و در پارهای از مناطق به ویژه در دامنهها و ارتفاعات، گاهی بارش برف و باران و مه پیشبینی میشود. همچنین در ارتفاعات بالادست بارش برف و کولاک و وزش باد نسبتاً شدید تا شدید محتمل است.
ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به ماندگاری توده هوای سرد در منطقه تا اواسط هفته آینده، روند کاهش نسبی دما و یخبندان به ویژه در دامنهها و ارتفاعات استان ادامه خواهد داشت.
نظر شما