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۲۳ تیر ۱۳۹۴، ۱۴:۵۰

نجات ۲۶۹ زائر از خطر آتش سوزی اماکن اقامتی مشهد

نجات ۲۶۹ زائر از خطر آتش سوزی اماکن اقامتی مشهد

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مشهد اعلام کرد که از ابتدای امسال در مراکز اقامتی مشهد ۲۰ عملیات حریق و حادثه انجام شده که در این عملیات ها ۲۶۹ زائر از خطر آتش نجات یافته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، برابر گزارش سوی واحد آمار اداره طرح و برنامه  سازمان آتش نشانی مشهد  در سال ۱۳۹۲، نیروهای خدوم آتش نشانی برای ۴۲ حریق و حوادث در اماکن اقامتی اعزام شده اند، که در این حوادث ۳ تن از زائران مصدوم و ۲۷ تن نجات یافته اند.

و بر اساس همین گزارش در سال ۱۳۹۳، ۶۳ مورد حریق و حادثه در این اماکن اتفاق افتاده، که متاسفانه در این حوادث  ۱۵ تن از زائران مصدوم و ۷۹ تن دیگر به همت و تلاش خستگی ناپذیر نیروهای خدوم اتش نشانی نجات یافته اند.

و در چهار ماهه ابتدای سال جاری نیز آتش نشانان و نجاتگران این سازمان  برای ۲۰ مورد عملیات حریق و حادثه در این اماکن اعزام شده اند و با احتساب اینکه این حوادث ۹ مصدوم داشته است، اقدام به نجات ۲۶۹ تن از زائران کرده اند.

کد مطلب 2858992
فاطمه کریمی

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