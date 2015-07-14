نجات ۲۶۹ زائر از خطر آتش سوزی اماکن اقامتی مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، برابر گزارش سوی واحد آمار اداره طرح و برنامه سازمان آتش نشانی مشهد در سال ۱۳۹۲، نیروهای خدوم آتش نشانی برای ۴۲ حریق و حوادث در اماکن اقامتی اعزام شده اند، که در این حوادث ۳ تن از زائران مصدوم و ۲۷ تن نجات یافته اند.

و بر اساس همین گزارش در سال ۱۳۹۳، ۶۳ مورد حریق و حادثه در این اماکن اتفاق افتاده، که متاسفانه در این حوادث ۱۵ تن از زائران مصدوم و ۷۹ تن دیگر به همت و تلاش خستگی ناپذیر نیروهای خدوم اتش نشانی نجات یافته اند.

و در چهار ماهه ابتدای سال جاری نیز آتش نشانان و نجاتگران این سازمان برای ۲۰ مورد عملیات حریق و حادثه در این اماکن اعزام شده اند و با احتساب اینکه این حوادث ۹ مصدوم داشته است، اقدام به نجات ۲۶۹ تن از زائران کرده اند.