ارجاع سه هزار نامه مردمی سفر ریاست جمهوری به بهزیستی خراسان شمالی

رضا اله وردی بردر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ارجاع سه هزار و ۱۳۸ نامه و درخواست مردمی از ریاست جهموری به بهزیستی خراسان شمالی گفت: نامه های ارجاع داده شده به بهزیستی خراسان شمالی مربوط به افراد مددجو و غیرمددجویی است که در سفر هیئت دولت به استان اقدام به نامه نگاری و یا تماس با سامانه سامد ۱۱۱(مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری در خراسان شمالی) کرده بودند.

وی اظهار داشت: با وجود این که نامه ها و درخواست های برخی افراد غیر تحت پوشش بهزیستی خراسان شمالی نیز به این نهاد ارجاع شده است، اما بیشتر درخواست های مردمی ارجاع داده شده به این نهاد حمایتی، مربوط به مددجویان تحت حمایت بهزیستی استان است.

اله وردی بردر اضافه کرد: از مجموع این درخواست ها، دو هزار و ۲۸۷ مورد مربوط به مساعدت مالی در قالب معیشت، جهیزیه، تحصیل، درمان و تجهیزات توانبخشی است.

وی اظهار کرد: همچنین ۷۲۰ مورد از درخواست ها نیز مربوط به امور حمایتی در راستای تامین مسكن، اشتغال، تحت پوشش قرار گرفتن و اعطای وام بوده و سایر درخواست ها هم مربوط به دیگر موارد حمایتی می شود.

مدیركل بهزیستی خراسان شمالی با اشاره به رسیدگی و پاسخگویی به نامه ها و درخواست های واصله به این نهاد، گفت: نامه های قابل اقدام طبق قوانین سازمان بهزیستی در دست بررسی و رسیدگی قرار دارند و به زودی پاسخ آنها به درخواست کنندگان ارائه می شود.