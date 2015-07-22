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۳۱ تیر ۱۳۹۴، ۱۲:۲۵

مدیرکل دامپزشکی استان خبرداد:

کشف ۲.۵ تن مرغ فاسد در یاسوج طی ایام عید فطر

کشف ۲.۵ تن مرغ فاسد در یاسوج طی ایام عید فطر

یاسوج - مدیرکل دامپزشکی کهگیلویه و بویراحمد از کشف حدود ۲.۵ تن مرغ فاسد در یاسوج خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله بهمنش صبح چهارشنبه به خبرنگاران گفت: این میزان مرغ غیربهداشتی فاسد طی اجرای طرح تشدید نظارت بهداشتی در استان کشف وضبط شده است.

وی بیان کرد: گروه های سیار نظارت بهداشتی دامپزشکی استان این مرغهای فاسد را در تعطیلات عید سعید فطر از یکی از مراکز عرضه کشف و ضبط کرده است.

بهمنش اظهار داشت: این گوشتهای مرغ غیر بهداشتی توسط دامپزشکی استان معدوم شده و فرد متخلف هم به مراجع قضائی معرفی شد.

وی نسبت به توجه به تاریخ انقضاء فرآورده های خام دام و طیور تاکید کرد و گفت: شهروندان باید هرگونه تخلف در این زمینه را به دستگاههای متولی گزارش دهند.

مدیرکل دامپزشکی کهگیلویه و بویراحمد از تشدید برخورد و افزایش بازرسی ها بهداشتی در قالب اکیپ های مشترک بازرسی در سال جاری خبر داد.

بهمنش تاکید کرد: سلامت فرآورده های خام دامی با سلامت و امنیت غذایی مردم ارتباط مستقیم دارد و همه باید برای توسعه سلامت جامعه تلاش کنند.

 
کد مطلب 2863746

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