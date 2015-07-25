کتاب موسیقی خراسان شمالی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری خراسان شمالی، مسئول واحد موسیقی حوزه هنری خراسان شمالی گفت: این اثر به تاریخچه موسیقیایی اقوام و پردازندگان به موسیقی دراین استان و سیر تحولی موسیقی این منطقه از قدیم تاکنون می پردازد.

حسین حصاری افزود: بررسی ریشه‌‌های موسیقی در این منطقه، سازشناسی موسیقی، انواع کارکردهای موسیقی، بیوگرافی هنرمندان و خلاصه نشست های تخصصی بخشی‌ها، از جمله مطالبی است که در این مجموعه گنجانده شده است.

وی اظهار داشت: این مجموعه توسط انتشارات سوره مهر حوزه هنری و در تیراژ یک هزار نسخه منتشر شده است.