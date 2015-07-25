  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۳ مرداد ۱۳۹۴، ۹:۴۴

مسئول واحد موسیقی حوزه هنری خراسان شمالی:

کتاب موسیقی خراسان شمالی منتشر شد

کتاب موسیقی خراسان شمالی منتشر شد

بجنورد- مسئول واحد موسیقی حوزه هنری خراسان شمالی از انتشار کتاب «موسیقی خراسان شمالی» تالیف هوشنگ جاوید، توسط حوزه هنری این استان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری خراسان شمالی، مسئول واحد موسیقی حوزه هنری خراسان شمالی گفت: این اثر به تاریخچه موسیقیایی اقوام و پردازندگان به موسیقی دراین استان و سیر تحولی موسیقی این منطقه از قدیم تاکنون می پردازد.

حسین حصاری افزود: بررسی ریشه‌‌های موسیقی در این منطقه، سازشناسی موسیقی، انواع کارکردهای موسیقی، بیوگرافی هنرمندان و خلاصه نشست های تخصصی بخشی‌ها، از جمله مطالبی است که در این مجموعه گنجانده شده است.

وی اظهار داشت: این مجموعه توسط انتشارات سوره مهر حوزه هنری و در تیراژ یک هزار نسخه منتشر شده است.

کد مطلب 2865239

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها