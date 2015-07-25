اثر متفاوت حامد زمانی رونمایی شد + صوت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بسیج، جدیدترین اثر حامد زمانی با موضوع اردوهای جهادی در مراسم شب خاطره جهادی با حضور روستاییان و رزمندگان جبهه جهادی منتظران خورشید در روستای ایلیخ ‌بلاغی قم رونمایی شد.

بر این اساس در حاشیه برگزاری اردوی جهادی جبهه منتظران خورشید، مراسم شب خاطره جهادی این روستا برگزار شد.

در این مراسم دکتر حسن زاده پزشکی که پس از ۲۶ سال زندگی در آمریکا چند ماهی است به ایران آمده و دومین اردوی جهادی خود را تجربه می کند خاطراتی از وضعیت جوانان در آمریکا و اردوهای جهادی جوانان ایرانی بیان کرد.

در ادامه این مراسم دکتر رحیم قربانی مسئول گروه های جهادی قرآنی کشور که تجربه‌های مختلفی را به عنوان دندان پزشک و استاد قرآنی در اردوهای خدمت رسانی به مناطق محروم دارد خاطرات خود را از روستاها سیستان و بلوچستان، خوزستان و قم بیان کرد.

همچنین در این مراسم کریم عابدینی جانباز دفاع مقدس و از اهالی روستا خاطرات خود را از نحوه جانبازی بیان کرد و سپس از مسئولان شورای روستاهای ایلیخ بلاغی، انجیرلی، نعمت آباد و عباس آباد تقدیر به عمل آمد.

در پایان این مراسم حامد زمانی به عنوان اولین خواننده، اثر هنری خود را نه در سالن‌های همایش که در یک روستای محروم رونمایی کرد.

این اثر فاخر هنری که (اهل نبرد) نام دارد پیرامون اردوهای جهادی و مناطق محروم بوده که به سفارش روابط عمومی سازمان بسیج مستضعفین تهیه و تولید شده است.

اهل نبرد که در شعر خود به کاخ نشینی و اشرافی گری نیز طعنه می‌زند توسط امیرعلی سلیمانی سروده شده است و امیر جمال فرد تنظیم کننده آن است.

حامد زمانی علاوه بر خوانندگی آهنگسازی این کار را نیز برعهده داشته است.

