ایرج نکویی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: امان مراد افشین، پینگ پنگ باز خراسان شمالی و رییس هیئت تنیس روی میز استان در سی و ششمین دوره مسابقات پزشکان جهان که در ایرلند و در شهر لیمریک برگزار شد، به مدال برنز انفرادی دست یافت.

وی با بیان این که مدال برنز افشین نخستین مدال جهانی خراسان شمالی در رشته تنیس روی میز است، افزود: در این مسابقات امان مراد افشین که معاون رفاهی سازمان نظام پزشکی خراسان شمالی نیز هست، مدال برنز رده سنی ۴۵ تا ۵۵ سال را کسب کرد.

نکویی با اشاره به این که در سی و ششمین دوره مسابقات پزشکان جهان، تیم تنیس روی میز جامعه پزشکان ایران موفق به کسب چهار مدال طلا و برنز شد، اضافه کرد: در این رقابت ها کاوه حسن‌زاده از دانشگاه علوم پزشکی ارومیه مدال طلا کسب کرد، حسین نجفی از دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله(عج) به مدال برنز رده سنی ۳۵ تا ۴۵ سال دست یافت و کامران حسن‌زاده از استان آذربایجان غربی و امان مراد افشین از خراسان شمالی نیز به مدال برنز رده های سنی مختلف رسیدند.

وی افزود: ترکیب تیم پزشکان ایران را در این رقابت، حسین نجفی از دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، گارو آواکیان پزشک عمومی در استان تهران، کامران حسن‌زاده رادیولوژیست از استان آذربایجان غربی، کاوه حسن‌زاده کارشناس تغذیه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، محسن اسدبیگی سرپرست تیم تنیس روی میز و معاون دارویی دانشگاه علوم پزشکی خرم‌آباد و امان مراد افشین معاون فنی تیم تنیس روی میز و معاون رفاهی سازمان نظام پزشکی خراسان شمالی تشکیل می‌داد.

نکویی اظهار داشت: تیم ایران برای نخستین بار است که در قالب سه رشته تنیس روی میز، شنا و جودو در این مسابقات شرکت کرده بود و رقابت ها نیز تا چهارم مردادماه ادامه داشت.