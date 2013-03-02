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۱۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۹:۴۸

با حضور 42 ورزشكار؛

دور پنجم رقابت هاي پينگ پنگ بانوان خراسان شمالي برگزار شد

دور پنجم رقابت هاي پينگ پنگ بانوان خراسان شمالي برگزار شد

بجنورد - خبرگزاري مهر: دبير هيئت تنيس روي ميز خراسان شمالي گفت: دور پنجم رقابت هاي پينگ پنگ بانوان استان با حضور 42 ورزشكار برگزار شد.

ايرج نكويي در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دور پنجم مسابقات ماهانه پینگ پنگ بانوان خراسان شمالي در محل سالن تنيس روي ميز مجموعه ورزشي هزار و 200 نفره شهيد عليدخت بجنورد برگزار شد.

وي با بيان اينكه در این مسابقات ۴۲ شرکت کننده در پنج گروه با یکدیگر رقابت کردند، اظهار داشت: در پايان اين مسابقات در گروه برترين پينگ پنگ بازان خراسان شمالي مریم و فاطمه وحید به ترتيب قهرمان و نايب قهرمان شدند و زهرا مرادیان نيز مقام سوم را از آن خود كرد.

به گفته نكويي در گروه آزاد الف، محبوبه حری در رده نخست ايستاد، خدیجه خاکسار به مقام دوم دست يافت و مریم صانعی و لادن لنگری نیز به طور مشترک در جايگاه سوم قرار گرفتند.

وی اظهار داشت: همچنين در گروه نونهالان الف، شقایق کریمی مقدم به مقام قهرماني رسيد، نیایش سیرجانیان دوم شد و فاطمه صانعی و ثمین عباسی به صورت مشترک سوم جايگاه سوم را به خود اختصاص دادند.

اين مسئول اضافه كرد: در گروه نونهالان ب نیز فائزه مجرد در جايگاه نخست ايستاد، زهرا یزدانی دوم شد و الناز تاتار و هستی سیاح مشتركا به مقام سومي بسنده كردند.

نكويي اظهار داشت: همچنين در گروه آزاد ب، بهار ابراهیمی و محبوبه پورطیبی مقام هاي اول و دوم را كسب كردند و نگار بهادرنژاد به همراه ملیحه ناطقی به طور مشترك در رده سوم ايستادند.

دبير هيئت تنيس روي ميز خراسان شمالي در پايان با يادآوري اقدامات و فعاليت هاي امان الله افشين؛ رئيس هيئت تنيس روي ميز خراسان شمالي در راستاي ارتقاء اين رشته ورزشي در بخش آقايان و بانوان در استان، از زحمات وي قدرداني كرد.

کد مطلب 2009900

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