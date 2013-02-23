مسابقات پينگ پنگ قهرماني نونهالان و نوجوانان خراسان شمالي برگزار شد

ايرج نكويي در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یك دوره مسابقات تنيس روي ميز قهرماني خراسان شمالي در رده هاي سني نونهالان و نوجوانان با شركت 44 بازيكن نونهال و نوجوان از شهرستان هاي مختلف استان به ميزباني بجنورد و در محل آكادمي تنيس روي ميز خراسان شمالی برگزار شد.

وي با بيان اينكه اين رقابت ها به دو صورت دوره اي و حذفي برگزار شد، اظهار داشت: در پايان مسابقات در رده سني نونهالان مهدی قدیری از شیروان به مقام قهرماني رسيد، صدرا دانشوری از بجنورد نايب قهرمان شد و محمدرضا مکبر نيز از بجنورد به مقام سومي دست يافت.

نكويي افزود: در رده سني نوجوانان رضا کمالی از بجنورد در رده نخست قرار گرفت، عماد جعفرزاده ديگر بازيكن بجنوردی به مقام دوم رسيد و یوسف رحیمی از شهرستان مانه و سملقان در جايگاه سوم ايستاد.

دبير هيئت تنيس روي ميز خراسان شمالي اضافه كرد: سرداوري این مسابقات را سیدمحمد سیدی بر عهده داشت و بر اساس برنامه اين رقابت ها دو هفته دیگر نیز انجام مي شود.