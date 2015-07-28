دریافت حق بیمه از بن نقدی کارگران همچنان ادامه دارد!

به گزارش خبرنگار مهر، در سال گذشته وزارت کار ابلاغیه ای به تامین اجتماعی داده بود که طی آن، دریافت حق بیمه از بن نقدی کارگران و مشمولان قانون کار ممنوع شده بود.

وزارت کار در این ابلاغیه با استناد به مصوبه شورای عالی کار آورده بود: چون حق بن در کنار مواردی مانند حق مسکن و عائله مندی از مزایای جانبی مزد به حساب می آید و در ردیف مزایای رفاهی است، جزء مزد ثابت و مبنا نیست؛ بنابراین نمی توان به تنهایی و یا با سایر اقلام، حق بن نقدی را مشمول بیمه تامین اجتماعی دانست.

این ابلاغیه شورای عالی کار در سال گذشته اجرا شد و کارگران و کارفرمایان نیز بابت حق بن نقدی، حق بیمه پرداخت نکردند. حالا پس از یکسال و با وجود اینکه شورای عالی کار نظر جدیدی در این باره نداده، تامین اجتماعی راسا اقدام به صدور ابلاغیه ای به شعب خود در استان‌ها کرد و از کارفرمایان خواست به ازاب پرداخت حق بن نقدی ۱۱۰ هزارتومانی به کارگران، حق بیمه بپردازند.

مبلغ حق بیمه بن نقدی نیز برای کارفرمایان به ازای هر نیروی مشمول قانون کار ۲۹۹۰۰ تومان تعیین شده که سهم هر کارگر نیز ۹۱۰۰ تومان است. مقامات کارگری و کارفرمایی می گویند دریافت این مبالغ از سوی تامین اجتماعی تنها راهکاری برای جبران کسری ها و عقب افتادگی های بودجه ای این سازمان است و تاثیری در زندگی کارگران ندارد.

کارفرمایان پرداخت این مبالغ را تنها یک هزینه اضافه می دانند و حتی در این باره با مدیرعامل تامین اجتماعی نیز نشست داشته اند. آنها می‌گویند هنوز موفق به دیدار با وزیر کار برای پیگیری توقف دریافت حق بیمه از بن نقدی نشده اند، ولی اگر نتوانند این مسئله را حل کنند؛ پیگیری ها را در سطوح بالاتری دنبال می کنند.

دریافت حق بیمه از بن نقدی

در عین حال، براساس ابلاغیه ای که تامین اجتماعی به استان‌ها داده است، دریافت حق بیمه های جدید بابت بن نقدی کارگران نیز آغاز شده و مقامات کارگری می گویند فعلا تا روشن شدن نتیجه چاره ای جز پرداخت مبالغ جدید بیمه ای ندارند.

اصغر آهنی ها در گفتگو با مهر با بیان اینکه پیگیری های کارفرمایان بای توقف دریافت حق بیمه از بن نقدی امسال کارگران فعلا به نتیجه نرسیده است، گفت: تاکنون با مدیرعامل تامین اجتماعی نشستی داشته ایم که نتیجه چندانی در پی نداشته است.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اظهارداشت: پیگیر مذاکره با وزیر کار هستیم ولی تا به امروز این هماهنگی صورت نگرفته است. با این وجود، مجبور هستیم تا دستیابی به نتیجه روشنی در این بخش، پرداخت حق بیمه های جدید را انجام دهیم.

آهنی ها با تاکید بر اینکه پرداخت حق بیمه بن نقدی از سوی کارفرمایان آغاز شده است بیان داشت: در قالب دیسکت های بیمه ای که به تامین اجتماعی ارائه می شود، این موضوع نیز باید دیده شود و فعلا امکان نپرداختن آن وجود ندارد.

این مقام مسئول کارفرمایی کشور تصریح کرد: پیگیری ها تا زمان دستیابی به نتیجه روشنی در این خصوص ادامه خواهد داشت.