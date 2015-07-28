مسئولان از نگاه مادی گرایانه به علوم انسانی دست بردارند

محمد دزفولی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تحقیق در رشته های فنی و مهندسی بازدهی اقتصادی دارد، افزود: نتایج پژوهش و تحقیق در علوم انسانی باتوجه به اینکه بسیار مورد نیاز جامعه است اما بازدهی اقتصادی مناسبی ندارد، بنابراین مسئولین به حوزه علوم انسانی منابع مالی لازم را اختصاص نمی دهند.

وی با اشاره به موضوع تحقیق در حوزه تربیت و مسائل خانواده گفت: به طور مثال این موضوع با وجود اینکه بسیار برای جامعه مهم است اما به دلیل عدم بازدهی اقتصادی در بسیاری از موارد مسئولین بودجه ای برای اجرای آن در نظر نمی گیریند زیرا این چنین موضوعاتی صرفه اقتصادی ندارد.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران تاکید کرد: در میان مسئولان کشور نگاه صحیح به حوزه علوم انسانی وجود ندارد و این درحالی است که علوم انسانی پرورش دهنده انسان ها است و نمی توان آن را مانند دیگر علوم دید.

دزفولی با بیان اینکه نگاه و دید مسئولین باید نسبت به حوزه علوم انسانی تغییر کند، گفت: علوم انسانی بر بستر انسان سازی فعالیت می کند و ادامه دهنده راه انبیاء و قرآن است بنابراین ادامه راه قرآن از دل علوم انسانی بیرون می آید.

وی خاطرنشان کرد: مسئولین باید با تغییر نگاه خود روشن بینانه به حوزه علوم انسانی نگاه کنند و از توجهات ظاهری و مادی گرایانه نسبت به این حوزه دست بردارند.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: علوم انسانی موجب پیشرفت جامعه در تمامی امور می شود زیرا این علم زیرساخت های اجتماعی و اقتصادی کشورها را شکل می دهد.

هدف پژوهش تنها درآمد زایی نیست

دزفولی با بیان اینکه هدف پژوهش تنها درآمدزایی نیست، تاکید کرد: پژوهش در حوزه علوم انسانی اثرات مثبت و پایداری در جامعه به وجود می آورد اما طی سال های گذشته به این نوع پژوهش ها توجه نشده است.

وی بیان کرد: رشته های فنی و مهندسی و پزشکی درآمدزا هستند. بنابراین در جامعه به مدارک این نوع رشته ها بیشتر توجه می شود اما باتوجه به اینکه علوم انسانی در بسیاری از موارد نمی تواند درآمدزایی داشته باشد به مدارک این رشته اهمیت داده نمی شود.