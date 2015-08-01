خبرگزاری مهر - گروه استانها: تنها در طول تیرماه سال جاری چندین خبر از دستگیری اتباع خارجی در اکثر شهرستان های استان در رسانه ها پخش شد.

اخباری که از ورود اتباع خارجی به استان و دستگیری شماری از آن ها در برخی شهرستان های استان همچون مرند، صوفیان، شبستر، خاروانا و خداآفرین سخن به میان می آوردند.

اما ورود این حجم بالایی از اتباع خارجی در طول تنها یک ماه گذشته به استان جای تامل بسیاری دارد که البته خبر دستگیری این افراد همچنان هر روز در خروجی رسانه ها قرار می گیرد که آخرین این اخبار مربوط به دستگیری ۱۴ تبعه افغانی در ملکان می شود.

چگونگی ورود این اتباع خارجی به استان از مواردی است که باید توسط مسئولان مربوطه تبیین شود اما هم اکنون مسئولان سیاسی و امنیتی استان در این خصوص سکوت کرده و پاسخگوی جزئیات ورود این اتباع و روند پیگیری پرونده آنان نیستند.

دادستان های عمومی شهرستان های مختلف استان تنها مسئولانی هستند که تنها در مورد تعداد اتباع خارجی و جزئیات کمی از چگونگی ورود آنان گزارشی ارائه می کنند.

دستگیری اتباع خارجی در شهرستان مرند

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرند در گفتگو با مهر در خصوص دستگیری ۵۵ تبعه خارجی در طول ماه گذشته در این شهرستان خبر داده و می گوید: این افراد که از اتباع کشورهای افغانستان و پاکستان بودند در پی عبور از شهرستان به طرف کشور ترکیه بودند که با تلاش نیروهای انتظامی و سپاه دستگیر شدند.

حسین فتاحی با اشاره به آماده باش تمامی نیروهای نظامی و انتظامی در شهرستان می گوید: با آمادگی این افراد توانستیم در کمترین زمان ممکن اتباع بیگانه را شناسایی کرده و دستگیر کنیم.

وی ادامه می دهد: همچنین دو قاچاقچی که در پی انتقال این اتباع به ترکیه بودند نیز در این حین دستگیر شدند.

دستگیری ۶۳ تبعه افاغنه در شهرستان ملکان

شهرستان ملکان نیز یکی از شهرستان های استان است که در طول یک هفته، دو گروه از اتباع خارجی در این شهرستان دستگیر شده اند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ملکان در خصوص دستگیری این اتباع می گوید: در روز ۱۷ و ۱۹ تیرماه شاهد دستگیری ۴۹ نفر از افاغنه بودیم که این افراد در پی عبور از مسیر ملکان به طرف مرزهای خروجی شمالغرب کشور بودند.

پیمان محمدپور ادامه می دهد: در بازرسی های انجام شده در روز ۱۷ تیرماه نیز پنج نفر و ۱۹ تیر نیز ۴۴ نفر از این اتباع بیگانه دستگیر شدند.

وی می افزاید: این افراد توسط خودروهای سواری و اتوبوس به این شهرستان انتقال داده شده بودند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ملکان همچنین از دستگیری ۱۴ تبعه افغانی در آخرین روزهای تیرماه خبر داده و می گوید: این ۱۴ تبعه که توسط یک خودرو ون به شهرستان آمده بودند به همراه راننده خودرو دستگیر شده اند.

موقعیت مناسب شهرستان صوفیان برای عبور اتباع از ایران به ترکیه

شهرستان صوفیان نیز یکی دیگر از شهرستان های استان است که به دلیل قرار گرفتن در جاده ترانزیت بین المللی و نزدیکی به شهرهای مرزی همجوار با کشور ترکیه مورد توجه اتباع کشورهای بیگانه برای عبور از خاک ایران قرار گرفته است.

رئیس حوزه قضائی صوفیان در گفتگو با مهر در این خصوص می گوید: شهرستان صوفیان به دلیل موقعیت جغرافیایی خود مورد توجه این اتباع قرار گرفته است که در روزهای ابتدایی تیرماه ۱۰۰ نفر از این اتباع در این شهرستان دستگیر شدند.

تقی فتح علیزاده ادامه می دهد: این افراد از اتباع کشورهای افغانستان، پاکستان و بنگلادش بودند که قصد عبور از مرزهای ایران به طرف ترکیه را داشتند

وی با بیان اینکه رانندگان ایرانی که با این افراد همکاری می کنند نیز مقصر شناخته می شوند، می گوید: این افراد نیز مقصر شناخته شده و به پرداخت جزای نقدی محکوم شده و خودروهای آنان نیز به مدت شش ماه توقیف می شود.

۴۰ تبعه افاغنه در خداآفرین و خاروانا دستگیر شده اند

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خداآفرین هم از دیگر مسئولان قضایی شهرستان های استان است که از دستگیری اتباع خارجی در شهرستان خداآفرین خبر می دهد.

پرویز پوراحمد در گفتگو با مهر ادامه می دهد: مامورین هنگ مرزی و سپاه شهرستان موفق به دستگیری ۳۷ نفر از اتباع افاغنه در شهرستان شدند که این افراد با خودرو سواری وارد منطقه خداآفرین شده بودند.

حجت الاسلام حسن زاده، رئیس حوزه قضائی خاروانا نیز از دستگیری سه نفر از اتباع افاغنه در روستاهای بخش خاروانا خبر می دهد.

دستگیری ۱۱ نفر افاغنه در شبستر

فرمانده انتظامی شبستر نیز از دستگیری ۱۱ نفر از اتباغ افاغنه در این شهرستان خبر داده و به خبرنگار مهر می گوید: این افراد با شگردهای خاص دستگیر شده و به مراجع قانونی تحویل داده شده اند.

سرهنگ فریدون حیدری ادامه می دهد: این افراد از طریق جاده صوفیان سعی در خروج از کشور را داشتند که به موقع دستگیر شدند.

آمار اتباع غیرمجاز ورودی به استان و پراکندگی آن ها در تمامی شهرستان های استان از مواردی است که به شکل جدی باید از سوی مسئولان مربوطه بررسی شده و نتایج این مطالعات در اختیار رسانه ها و مردم قرار داده شود.

در این زمینه از تمامی مسئولان استان انتظار می رود نسبت به بیان حقیقت موضوع ورود این اتباع به استان و جزئیات بیشتر آن توضیحاتی ارائه کرده و در این زمینه سکوت نکنند.