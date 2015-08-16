شرایط اشتغال به کار معتادان و محکومان مواد مخدر فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد وکیلی پیش از ظهر یکشنبه در چهارمین جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر استان سمنان در محل استانداری بر لزوم بازگشت بهبود یافتگان به شرایط عادی زندگی و فراهم کردن اشتغال تاکید کرد و افزود: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هماهنگی شورای مواد مخدر استان باید با استفاده از طرح های حمایتی شرایط اشتغال به کار معتادان و محکومان مواد مخدر را فراهم کند.

وی با اشاره به اثرات سوء اجتماعی مصرف مواد مخدر تصریح کرد: از بعد اجتماعی نمی توان فرد معتاد را صرفا بیمار دانست و این شعار مناسبی نیست که اعتیاد بیماریست و جرم محسوب نمی شود.

استاندار سمنان خاطرنشان کرد: افرادی که آگاهانه و برنامه ریزی شده برای توزیع و مصرف مواد مخدر اقدام می کنند متهم و مجرم هستند و دستگاه های مرتبط باید در خصوص این افراد با هماهنگی مراجع قضایی با قاطعیت اقدام کنند.

وکیلی همجواری شهرستان گرمسار و تهران و شهرستان های اطراف پایتخت را یکی از دلایل سوء استفاده سوداگران دانست و گفت: علاوه بر مدیران استانی، مسئولان شهرستانی نیز در خصوص مقابله با مواد مخدر شیمایی و صنعتی در این شهرستان همکاری و نظارت دائمی داشته باشند.

وی با اشاره به بازگشایی مدارس و مراکز آموزش عالی گفت: مسئولان باید با برنامه ریزی های ترویجی و آموزشی نسل جوان را که در معرض خطر جدی تری قرار دارند با اثرات مخرب اعتیاد آشنا کنند.

برخورد با خرده فروشان، معتادان، اشتغال بهبود یافتگان، افزایش آموزش های چند رسانه ای نظارت در محیط های آموزشی و کاربردی کردن پژوهشگران دانشگاهی از مهمترین محورهای سخنان استاندار سمنان در این جلسه بود.

وکیلی همچنین در خاتمه این جلسه محدود کردن عرضه خرید و فروش مواد مخدر و برخی اقدامات امنیتی و انتظامی را سبب کاهش ورود به اعتیاد عنوان کرد.