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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۵۶

برجای ماندن بیش از ۲۵۰۰ کشته و مفقودی در سیل نپال

برجای ماندن بیش از ۲۵۰۰ کشته و مفقودی در سیل نپال

پلیس نپال از افزایش قربانیان سیل ویرانگر اخیر در این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پلیس نپال اعلام کرد که تعداد قربانیان سیل مرگبار در این کشور به ۶۲۶ تن افزایش یافته است.

همچنین مسئولان نپالی روز گذشته اعلام کردند که تعداد افراد ناپدید شده در اثر وقوع این سیل مهیب به هزار و ۹۲۴ تن افزایش یافته است.

کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز اعلام کرد که حجم ویرانی های برجای مانده بر اثر این سیل مرگبار در نپال فاجعه بار است.

صلیب سرخ تاکید کرد که گزارش های اولیه حاکی از آن است که دست کم ۹۳ هزار نفر در این کشور بر اثر وقوع سیل آسیب و خسارت دیده اند.

کد مطلب 6930815

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