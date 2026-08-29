سخنگوی دولت صعود تاریخی تیم ملی والیبال زنان ایران را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در پیامی صعود تیم ملی والیبال زنان ایران به مرحله نیمهنهایی رقابتهای قهرمانی آسیا را تبریک گفت.
در پیام سخنگوی دولت آمده است:
«پیروزی درخشان تیم ملی والیبال زنان ایران برابر اندونزی و صعود تاریخی به جمع چهار تیم برتر آسیا را به بازیکنان، کادر فنی و مردم عزیز ایران تبریک میگویم.
دختران شایسته ایران با تلاش، همدلی و اعتمادبهنفس نشان دادند که برای رسیدن به قلههای تازه، توان و ارادهای بزرگ دارند. این دستاورد ارزشمند، آغاز مسیری روشن برای والیبال زنان کشورمان است. به امید تداوم این موفقیتها و درخشش بانوان ایران در مرحله نیمهنهایی.»
سخنگوی دولت با تبریک پیروزی تیم ملی والیبال زنان ایران برابر اندونزی، صعود تاریخی این تیم به جمع چهار تیم برتر آسیا را نتیجه تلاش، همدلی و اعتمادبهنفس بازیکنان و کادر فنی دانست.
به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در پیامی صعود تیم ملی والیبال زنان ایران به مرحله نیمهنهایی رقابتهای قهرمانی آسیا را تبریک گفت.
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