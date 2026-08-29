برپایی محفل بزرگ کلام وحی در بهشهر

به گزارش خبرنگار مهر، محفل بزرگ قرآنی بهشهر شامگاه جمعهدبا حضور قاریان ممتاز استانی و کشوری برگزار شد؛ مراسمی که با هدف تجلیل از برترین‌های مسابقات قرآنی اوقاف و گرامی‌داشت هفته‌های وحدت، وقف و دولت در فضای معنوی روستای شهیدآباد بهشهر رقم خورد.

در فضایی معنوی و با حضور پرشور اقشار مختلف مردم، محفل بزرگ قرآنی با هدف تجلیل از مقام قرآن کریم و بزرگداشت مناسبت‌های ملی و مذهبی در حریم مبارک امامزاده قاسم (ع) شهیدآباد بهشهر برگزار شد.

این مراسم با تلاوت آیات نورانی از کلام وحی توسط قاریان برجسته شهرستان و حضور قاریان ممتاز استانی و کشوری همراه بود.

همچنین گروه تواشیح با اجرای مداحی و اشعار مذهبی، ضمن گرامیداشت هفته وحدت و یاد شهید امت و دولتمردان شهید، فضای معنوی مضاعفی را در محفل ایجاد کردند.

هدف از برگزاری این محفل، تقویت پیوند میان ملت و قرآن کریم، تجلیل از ارزش‌های وحدت‌آفرین و بزرگداشت جایگاه دولتمردانی است که در مسیر حفظ ارزش‌های اسلامی جان خود را فدا کرده‌اند، عنوان شد.

در ادامه این مراسم، ستاد برگزاری محفل قرآنی شهرستان بهشهر با هدف ترویج فرهنگ قرآن، از برترین‌های مسابقات قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه تجلیل به عمل آورد.