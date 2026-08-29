تمهیدات ترافیکی پلیس راهور تهران برای جشن «امت احمد» در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور با اشاره به پیش‌بینی افزایش حجم تردد در محدوده برگزاری جشن ولادت پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) اظهار کرد: این طرح با هدف تأمین و ارتقای ایمنی، انتظام‌بخشی به عبور و مرور و تسهیل تردد شهروندان اجرا خواهد شد.

وی افزود: محل اجرای طرح، معابر عمود بر خیابان کریمخان از خیابان قائم‌مقام فراهانی تا خیابان ولیعصر(عج)، محدوده خیابان ولیعصر(عج) از خیابان زرتشت و کلیه معابر پیرامونی و منتهی به محل برگزاری مراسم است.

اجرای محدودیت‌های ترافیکی در دو مرحله

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: محدودیت‌های ترافیکی در دو مرحله اجرا می‌شود. در مرحله نخست، محدودیت‌ها از سمت شمال در کلیه معابر عمود بر خیابان کریمخان از خیابان قائم‌مقام فراهانی تا خیابان ولیعصر(عج) و یک تقاطع مانده به خیابان کریمخان، همچنین در خیابان ولیعصر(عج) از خیابان زرتشت اعمال خواهد شد.

موسوی‌پور گفت: از سمت جنوب نیز کلیه معابر عمود بر خیابان کریمخان از خیابان ولیعصر(عج) تا خیابان قائم‌مقام فراهانی و یک تقاطع مانده به خیابان کریمخان، همچنین خیابان ولیعصر(عج) از خیابان طالقانی مشمول محدودیت خواهند بود.

وی افزود: محدوده محدودیت از سمت شرق خیابان مفتح و از سمت غرب خیابان فلسطین خواهد بود.

به گفته رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، در مرحله دوم محدودیت‌ها از سمت شمال در خیابان شهید مطهری و خیابان فاطمی، از سمت جنوب در خیابان انقلاب اسلامی، از سمت غرب در خیابان حجاب و وصال و از سمت شرق در خیابان مفتح اعمال می‌شود.

ممنوعیت توقف در سه محور

موسوی‌پور همچنین از ممنوعیت توقف در روز یکشنبه ۸ شهریور خبر داد و گفت: توقف خودرو در طول خیابان کریمخان از قائم‌مقام فراهانی تا میدان ولیعصر(عج)، طول خیابان ولیعصر(عج) از خیابان طالقانی تا تقاطع زرتشت و طول بلوار کشاورز از میدان ولیعصر(عج) تا تقاطع فلسطین ممنوع خواهد بود.

اعلام مسیرهای جایگزین

وی با اشاره به پیش‌بینی مسیرهای جایگزین برای کاهش فشار ترافیکی اظهار کرد: در محورهای شمالی ـ جنوبی، خیابان مفتح برای مسیر شمال به جنوب، خیابان شهید قرنی برای مسیر جنوب به شمال و خیابان‌های حجاب، وصال شیرازی و فلسطین برای تردد در هر دو مسیر پیش‌بینی شده است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ افزود: در محورهای شرقی ـ غربی نیز خیابان فاطمی به سمت شرق، خیابان ولیعصر(عج) به سمت شمال، خیابان مطهری به سمت شرق، خیابان زرتشت، خیابان شهید طالقانی به سمت شرق و خیابان انقلاب اسلامی در هر دو مسیر به عنوان مسیرهای جایگزین در نظر گرفته شده‌اند.

پیش‌بینی محل پارک خودرو و اتوبوس

موسوی‌پور گفت: برای تسهیل حضور شهروندان در مراسم، محل توقف و چینش خودروهای شخصی در خیابان‌های فاطمی، مطهری، مفتح و کلیه معابر اصلی و فرعی خارج از محدوده توقف ممنوع پیش‌بینی شده است. همچنین محل مجاز پارک اتوبوس‌ها نیز در نظر گرفته شده است.

وی با تأکید بر رعایت مقررات ایمنی از سوی موتورسیکلت‌سواران اظهار کرد: از ورود موتورسیکلت‌ها به محل برگزاری مراسم جلوگیری خواهد شد و موتورسیکلت‌سواران می‌توانند وسیله نقلیه خود را در نزدیک‌ترین مسیر، پیش از ورود به محدوده محدودیت‌ها، در محل مناسب پارک کنند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: استفاده از کلاه ایمنی استاندارد برای راننده و ترک‌نشین موتورسیکلت الزامی است و می‌تواند نقش مهمی در کاهش شدت صدمات ناشی از تصادفات داشته باشد.

موسوی‌پور در پایان از شهروندان خواست با توجه به افزایش احتمالی حجم تردد در محدوده مراسم، سفرهای درون‌شهری خود را مدیریت کرده و تا حد امکان استفاده از مترو، اتوبوس و تاکسی را در اولویت قرار دهند تا ضمن کاهش بار ترافیکی معابر پیرامونی، تردد شهروندان نیز تسهیل شود.