به گزارش خبرنگار مهر، صنعت حمل و نقل هوایی که در نوک پیکان تحریم های غرب علیه ایران قرار دارد، در این سال‌ها با مشکلات زیادی دست به گریبان بود که از جمله می توان به کمبود ناوگان، مشکل تعمیر قطعات اصلی هواپیما و افزایش هزینه ها اشاره کرد که باعث شد این صنعت که زمانی در منطقه جزو بهترین ها بود به شدت نزول کند. هرچند که در این مدت کارشناسان و متخصصان ایرانی توانستند به موفقیت‌هایی در زمینه تعمیر و اورهال هواپیماها دست پیدا کنند.

به دنبال توافقاتی که میان ایران و کشورهای ۱+۵ ایجاد شده است، به نظر می‌رسد که دوران پساتحریم، زمان شکوفایی دوباره صنعت حمل و نقل هوایی باشد، در این خصوص مذاکراتی هم میان شرکت‌های ایرانی و شرکت‌های سازنده هواپیما در حال انجام است.

در این راستا شب گذشته علی عابدزاده به عنوان رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از سوی هیات دولت منصوب شد تا این سازمان که پس از استعفای علیرضا جهانگیریان در ۱۸ تیرماه امسال با سرپرسی محمدخداکرمی معاون امور هوانوردی این سازمان مدیریت می‌شد، در اختیار یکی از مدیران با سابقه این صنعت قرار گیرد.

در این راستا علی عابدزاده در گفتگوی کوتاهی با خبرنگار مهر، گفت: این روزها صنعت حمل و نقل هوایی با مشکلات زیادی روبرو است که امید داریم تا این مشکلات را حل کنیم و از دولت می‌خواهیم در این راه به ما کمک کند.

علی عابدزاده پیش از این ۲۶ سال مدیرعامل شرکت هواپیمایی آسمان بود همچنین از دیگر سوابق وی می‌توان به عضو هیات مدیره شرکت هواپیمایی معراج اشاره کرد. وی هم اکنون عضو هیات مدیره شرکت فرودگاه‌های کشور، عضو هیات مدیره شرکت ایران ایر تور و عضو هیات مدیره کیش ایر است که به نظر می‌رسد پس از انتخاب به عنوان رئیس سازمان باید از این سمت‌ها استعفا دهد.