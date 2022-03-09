نوسازی ناوگان هوایی کشورمعطل وین نیست/ارتقا رتبه سازمان هواپیمایی

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سوال که «پس از توافق وین، وضعیت قراردادهای ایران با ایرباس و بوئینگ چگونه خواهد بود؟ و اینکه آیا قرار است بار دیگر از آنها هواپیمای جدید خریداری شود یا همان قرارداد قبل مجدداً به جریان خواهد افتاد؟» اظهار داشت: برای نوسازی ناوگان هوایی کشور معطل وین نیستیم و همه مسیرها برای بهبود کیفیت صنعت هوایی را دنبال خواهیم کرد.

وی با تاکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشور در زمینه تجهیز و نوسازی ناوگان هوایی و همچنین تأمین قطعات و تعمیر آنها در حال برنامه‌ریزی و اقدام هستند، تصریح کرد: قطعاً توان شرکت‌های داخلی و مجموعه‌های دانش بنیان در زمینه تعمیر، نگهداری و تولید قطعات مورد نیاز این صنعت مورد توجه و حمایت خواهد بود.

سخنگوی دولت اضافه کرد: البته کشورهای اروپایی هم مثل آمریکایی‌ها به تعهدات برجامی خود در این زمینه عمل نکردند و قطعات تعهد شده در قرارداد را تأمین نکردند.

بهادری جهرمی بیان کرد: این خبر خوب را هم به مردم عزیز بدهیم که با تلاش‌ها و پیگیری‌های همکاران عزیز در سازمان هواپیمایی کشور، اخیراً این سازمان از رتبه CAO (civil aviation organization) به CAA یعنی (civil aviation authority) ارتقا پیدا کرده است.

وی گفت: این امر یعنی جایگاه حاکمیت در هوانوردی تغییر کرده و این سازمان بدون هیچ نوع منافعی در بخش ارائه خدمات، تنها وظیفه خاص حاکمیتی و مقررات گذاری را انجام می‌دهد.

سخنگوی دولت اضافه کرد: با این وجود تغییر ساختار و عنوان این سازمان در نهادهای خارجی تاکنون صورت نپذیرفته بود که اکنون با تغییر به CAA از یک سازمان عام به سازمانی سطح بالا و دارای قدرت و اختیار کامل برای نظارت کلان و اعمال حاکمیت در هوانوردی ایران تعریف و شناخته می‌شود و در مجامع بین‌المللی در تراز بالاترین نوع ساختارهای اعمال قانون قرار گرفته است.