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۱۸ اسفند ۱۴۰۰، ۸:۲۸

بهادری جهرمی در گفتگوی اختصاصی با مهر:

نوسازی ناوگان هوایی کشورمعطل وین نیست/ارتقا رتبه سازمان هواپیمایی

نوسازی ناوگان هوایی کشورمعطل وین نیست/ارتقا رتبه سازمان هواپیمایی

سخنگوی دولت از ارتقای رتبه سازمان هواپیمایی کشور به CAA خبر داد و گفت: این سازمان با این تغییر از یک سازمان عام به سازمانی سطح بالا و دارای قدرت کامل برای اعمال حاکمیت کلان تعریف می شود.

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سوال که «پس از توافق وین، وضعیت قراردادهای ایران با ایرباس و بوئینگ چگونه خواهد بود؟ و اینکه آیا قرار است بار دیگر از آنها هواپیمای جدید خریداری شود یا همان قرارداد قبل مجدداً به جریان خواهد افتاد؟» اظهار داشت: برای نوسازی ناوگان هوایی کشور معطل وین نیستیم و همه مسیرها برای بهبود کیفیت صنعت هوایی را دنبال خواهیم کرد.

وی با تاکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشور در زمینه تجهیز و نوسازی ناوگان هوایی و همچنین تأمین قطعات و تعمیر آنها در حال برنامه‌ریزی و اقدام هستند، تصریح کرد: قطعاً توان شرکت‌های داخلی و مجموعه‌های دانش بنیان در زمینه تعمیر، نگهداری و تولید قطعات مورد نیاز این صنعت مورد توجه و حمایت خواهد بود.

سخنگوی دولت اضافه کرد: البته کشورهای اروپایی هم مثل آمریکایی‌ها به تعهدات برجامی خود در این زمینه عمل نکردند و قطعات تعهد شده در قرارداد را تأمین نکردند.

بهادری جهرمی بیان کرد: این خبر خوب را هم به مردم عزیز بدهیم که با تلاش‌ها و پیگیری‌های همکاران عزیز در سازمان هواپیمایی کشور، اخیراً این سازمان از رتبه CAO (civil aviation organization) به CAA یعنی (civil aviation authority) ارتقا پیدا کرده است.

وی گفت: این امر یعنی جایگاه حاکمیت در هوانوردی تغییر کرده و این سازمان بدون هیچ نوع منافعی در بخش ارائه خدمات، تنها وظیفه خاص حاکمیتی و مقررات گذاری را انجام می‌دهد.

سخنگوی دولت اضافه کرد: با این وجود تغییر ساختار و عنوان این سازمان در نهادهای خارجی تاکنون صورت نپذیرفته بود که اکنون با تغییر به CAA از یک سازمان عام به سازمانی سطح بالا و دارای قدرت و اختیار کامل برای نظارت کلان و اعمال حاکمیت در هوانوردی ایران تعریف و شناخته می‌شود و در مجامع بین‌المللی در تراز بالاترین نوع ساختارهای اعمال قانون قرار گرفته است.

کد مطلب 5442384
طیبه بیات

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