رسیدگی به پرونده اختلاس در شهرداری سیرجان/ ۲۸ متهم شناسایی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، دادخدا سالاری در در این خصوص اظهار داشت: پس از انجام تحقیقات و بررسی های لازم مشخص شد که افراد بیشتری از سازمان های تابعه این نهاد از جمله سازمان اتوبوسرانی و فضای سبز نیز اقدامات غیر قانونی و حیف و میل اموال عمومی داشته اند.

وی ادامه داد: به علت اهمیت موضوعات مطرح و لزوم رعایت حقوق بیت المال و برخورد با مجرمین و تضییع کنندگان اموال عمومی و اجرای قانون، دستور تحقیقات رسیدگی به اتهامات سایر افراد ذیمدخل صادر و ۲۰ متهم دیگر به اتهامات اختلاس،اخذ رشوه، پرداخت رشوه ،تبانی در معاملات دولتی، تحصیل مال نامشروع دستگیر و به آنان تفهیم اتهام صورت گرفته است.

وی افزود: در خصوص برخی متهمین قرار بازداشت موقت صادر و به بازداشتگاه معرفی شده اند و پرونده هم اکنون با ۲۸ متهم در حال تحقیقات قرار دارد.

سالاری عنوان کرد: چندین جلد پرونده در این رابطه تشکیل و ده ها سند اداری طی چند ماه گذشته از سوی کارشناسان ذیصلاح مورد بررسی قرار گرفته و پرونده به صورت ویژه در حال تحقیق و رسیدگی می باشد.

دادستان کرمان گفت: به لحاظ وسعت کار واهمیت موضوع،طول مدت تحقیقات اجتناب ناپذیر می باشد.

سالاری تاکید کرد: بنا برآن است که هیچ مجرمی از دامنه اجرای عدالت خارج نشده و اموال عمومی تضعییع نشود و با متهمین در هر پست و مقامی و در هر رده ای برخورد قاطع قانونی صورت خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: در جهت حفظ حقوق بیت المال تا کنون همه اموال عمومی و مبالغ مطرح در پرونده برگشت داده شده و به بیت المال اعاده شده است.