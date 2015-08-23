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۱ شهریور ۱۳۹۴، ۹:۰۱

دادستان کرمان خبر داد؛

رسیدگی به پرونده اختلاس در شهرداری سیرجان/ ۲۸ متهم شناسایی شدند

رسیدگی به پرونده اختلاس در شهرداری سیرجان/ ۲۸ متهم شناسایی شدند

کرمان - دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان در خصوص پرونده شهرداری سیرجان گفت: پرونده مذکور با هشت نفر متهم به بازپرسی شعبه اول دادسرای کرمان ارجاع شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، دادخدا سالاری در در این خصوص  اظهار داشت: پس از انجام تحقیقات و بررسی های لازم مشخص شد که افراد بیشتری از سازمان های تابعه این نهاد از جمله سازمان اتوبوسرانی و فضای سبز نیز اقدامات غیر قانونی و حیف و میل اموال عمومی داشته اند.

وی ادامه داد: به علت اهمیت موضوعات مطرح و لزوم رعایت حقوق بیت المال و برخورد با مجرمین و تضییع کنندگان اموال عمومی و اجرای قانون، دستور تحقیقات رسیدگی به اتهامات سایر افراد ذیمدخل صادر و ۲۰ متهم دیگر به اتهامات اختلاس،اخذ رشوه، پرداخت رشوه ،تبانی در معاملات دولتی، تحصیل مال نامشروع دستگیر و به آنان تفهیم اتهام صورت گرفته است.

وی افزود: در خصوص برخی متهمین قرار بازداشت موقت صادر و به بازداشتگاه معرفی شده اند و پرونده هم اکنون با ۲۸ متهم در حال تحقیقات قرار دارد.

سالاری عنوان کرد: چندین جلد پرونده در این رابطه تشکیل و ده ها سند اداری طی چند ماه گذشته از سوی کارشناسان ذیصلاح مورد بررسی قرار گرفته و پرونده به صورت ویژه در حال تحقیق و رسیدگی می باشد.

دادستان کرمان گفت: به لحاظ وسعت کار واهمیت موضوع،طول مدت تحقیقات اجتناب ناپذیر می باشد.

سالاری تاکید کرد: بنا برآن است که هیچ مجرمی از دامنه اجرای عدالت خارج نشده و اموال عمومی تضعییع نشود و با متهمین در هر پست و مقامی و در هر رده ای برخورد قاطع قانونی صورت خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: در جهت حفظ حقوق بیت المال تا کنون همه اموال عمومی و مبالغ مطرح در پرونده برگشت داده شده و به بیت المال اعاده شده است.

 

کد مطلب 2890818

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