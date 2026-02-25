به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ناصری اظهار کرد: در راستای اجرای سیاست‌های قوه قضاییه و با هدف صیانت از بیت‌المال و مقابله قاطع با مفاسد مالی و اقتصادی، چهار نفر از کارکنان یکی از ادارات دولتی استان خوزستان شناسایی و بازداشت شدند

معاون دادستان مرکز خوزستان با بیان اینکه تحقیقات تکمیلی در این پرونده ادامه دارد، تصریح کرد: با متهمان این پرونده مطابق قانون و بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای برخورد خواهد شد و در صورت احراز جرایم دیگر یا شناسایی افراد مرتبط، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.

ناصری تأکید کرد: نتایج نهایی رسیدگی به این پرونده پس از تکمیل تحقیقات، متعاقباً به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.

وی در ادامه بیان کرد: دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان مصمم است با متخلفان و هرگونه فساد و سوءاستفاده از بیت‌المال قاطعانه، صرف‌نظر از جایگاه و موقعیت شغلی، برخورد کند.