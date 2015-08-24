بازیگر قدیمی سینما سردبیر خبرگزاری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمدرضا اسعدی بازیگر فیلم هایی مانند «مدرسه پیرمردها»، «گربه آوازه خوان»، «پاتال و آرزوهای کوچک»، «همسر دلخواه من» در دهه شصت و هفتاد بوده است. او سال ٩٠ و ٩١ هم در دو فیلم «ننه نقلی» و «آدم آهنی» حضور داشت که کمتر به آنها پرداخته شد.

در طول سال های اخیر این بازیگر پیشکسوت از راه های دیگری امرار معاش می کرد و کمتر در حرفه اصلی خود مشغول بود.

مسعود ردایی تهیه کننده این مجموعه با اشاره به این مساله که باید به افراد قدیمی در حوزه فرهنگ و هنر بها و اهمیت بیشتری داد اظهار امیدواری کرد که در آینده از حضور این عزیزان در پروژه های سینمایی و تلویزیونی بیشتر استفاده شود تا هم دلگرمی برای آنها باشد و هم احترام مضاعفی به پیشکسوت های این عرصه گذاشته شود.

«عالیجناب» یک داستان ماجراجویانه است که در شش قسمت به نویسندگی و کارگردانی سام قریبیان و تهیه کنندگی مشترک مسعود ردایی و علی حضرتی شهریورماه جلوی دوربین می رود.

سایر بازیگران این مجموعه به ترتیب حروف الفبا عبارتند از سعید آقاخانی، امیرآقایی، لیلااوتادی، حسین پاکدل، حسین سلیمانی، بابک حمیدیان، سحر دولتشاهی، امید روحانی، داریوش کاردان، آزاده صمدی، احسان کرمی، صالح میرزاآقایی، پریوش نظریه و حسین یاری.