کارگردان «عالیجناب» بازیگر سریال خود شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سام قریبیان این روزها در حال تصویربرداری سریال «عالیجناب» است و در جدیدترین خبرها جلوی دوربین مرتضی هدایی می رود و به ایفای نقش می پردازد. ترکیب بازیگران این مینی سریال که در شبکه نمایش خانگی تولید می شود به ترتیب حروف الفبا عبارتند از: سعید آقاخانی، امیرآقایی، احمدرضا اسعدی، لیلا اوتادی، حسین پاكدل، پرویز پورحسینی، بابک حمیدیان، سحر دولتشاهی، امید روحانی، حسین سلیمانی، آزاده صمدی، احسان كرمی، نازنین کریمی، پریوش نظریه، میثم عبدی، حسین عرفانی، مهتاج نجومی، حامد مدرس، صالح میرزاآقایی و حسین یاری.

«عالیجناب» یک اثر اجتماعی است که داستان آن به ماجرای دو رقیب انتخاباتی می پردازد با این حال این اثر سیاسی نیست و ویژگی هایی دارد که کار را جذاب و متفاوت کرده است.

تاکنون حسین عرفانی، حسین پاكدل، پرویز پورحسینی، بابك حمیدیان، مهتاج نجومی، حسین سلیمانی، وحید رونقی، میثم عبدی و احسان كرمی جلوی دوربین رفته اند.

عوامل «عالیجناب» عبارتند از: مدیر فیلمبرداری: مرتضی هدایی، مدیر تولید: میثم كائد، مدیر صدابرداری: ایرج شهزادی، طراح صحنه: سیامك كاری نژاد، دستیار كارگردان و برنامه ریز: عادل معصومیان، طراح لباس: مهناز غنی، تدوین: بهرام دهقانی، تهیه كنندگان: مسعود ردایی و علی حضرتی، عكاس: حبیب مجیدی، مدیر تبلیغات و مشاور رسانه ای: شیوا آبا.

«عالیجناب» در قالب سریال ۶ قسمتی با مضمونی اجتماعی توسط قریبیان نوشته و ساخته می شود که به صورت اپیزودیک نخواهد بود و داستانی ادامه‌دار دارد.