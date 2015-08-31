به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدی افتخاری شامگاه دوشنبه درهمایش سه روزه توانمند سازی سازمان های مردم نهاد جوانان کشور با محوریت آسیب های اجتماعی که در تالا فجرهمدان برگزارشد با بیان اینکه استان همدان از جمله استان هایی فعال در حوزه سمن ها فعال است، افزود: بیش از ۷۰ سمن در ۱۷ حوزه فرهنگی و اجتماعی فعالیت می کنند.

وی با اشاره به اینکه درحوزه آسیب های اجتماعی، مشکلات عدیده ای درجامعه دارد، اظهارداشت: تلاش های گسترده ای توسط سازمان های مردم نهاد در این حوزه انجام شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان ادامه داد: تاکنون بیش از ۱۲۰ همایش و برنامه در حوزه آسیب های اجتماعی در سطح استان انجام شده است.

سید عبدی افتخاری با بیان اینکه استاندار نیز نگاه ویژه ای به حوزه های فرهنگی و جوانان دارد، بیان داشت: همچنین مدیریت ارشد استان دغدغه های بسیاری در حوزه اشتغال جوانان دارند.

وی با اشاره به اینکه تعامل بسیار خوبی بین دستگاه های استان برقرار است و همه به سمن ها کمک می کنند، عنوان کرد: با همکاری و همفکری که در این حوزه وجود دارد می توانیم شاهد برنامه ریزی و سازماندهی سمن ها در سطح کشور باشیم.

سید عبدی افتخاری با اشاره به اینکه ما در حوزه کاری خود با بیان این جمله که آینده با ماست وارد عرصه های فرهنگی و حوزه جوانان می شویم یادآورشد: آینده کشور در دست جوانان است لذا امیدواریم در این راستا جوانان خوب و مستعدی را تربیت و تحویل جامعه دهیم.

وی با تاکید براینکه ما جوانان خوب و ارزنده ای در کشور داریم که باید قدر آنها را بدانیم و شرایط شکوفایی آنها را فراهم کنیم، گفت: اگر بتوانیم موانع سر راه جوانان را برداریم آن موقع می توانیم مدعی باشیم که توانسته ایم جوانان خوبی را تربیت کنیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با تاکید براینکه جوانان می توانند کشور را به جایگاه رفیع که این ملت و نظام استحقاق آن را دارند برسانند، افزود: هفته گذشته جوانان استان همدان در سفر رئیس جمهور به این استان همایش بزرگی را رقم زدند و موجب سربلندی استان شدند.

سیدعبدی افتخاری درپایان، اظهارداشت: یکی از محورهای اساسی کاری اداره کل ورزش و جوانان ورود جوانان مربوط به عرصه های فرهنگی است و امیدواریم در این راستا تعداد سمن ها روز به روز افزایش یابد و برنامه های با محتواتری را که موجب پیشرفت جوانان این مرز و بوم می شود را اجرا کنند.