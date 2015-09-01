مدیرعامل جدید شرکت گاز خراسان شمالی منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر ابراهیمی، مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، طی حکمی محسن عرب مقصودی را به عنوان مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره شرکت گاز خراسان شمالی منصوب و جایگزین حسین تقی نژاد کرده است.

تقی نژاد، مدیرعامل سابق شرکت گاز خراسان شمالی پس از ۱۱ سال فعالیت به عنوان نخستین مدیرعامل شرکت گاز استان، سرانجام امروز به صورت رسمی جای خود را به عرب مقصودی می دهد.

وی پیش از تشکیل استان خراسان شمالی نیز به مدت پنج سال مسئولیت شرکت گاز شهرستان بجنورد را بر عهده داشت و بعد از تشکیل خراسان شمالی و انتصاب به عنوان مدیرعامل شرکت گاز استان با هفت استاندار مختلف فعالیت کرد.

خدمات درخشان حسین تقی نژاد به عنوان مدیرعامل شرکت گاز خراسان شمالی به گونه ای بود که در این مدت تمامی مناطق شهری و بسیاری از مناطق روستایی استان از نعمت گاز بهره مند شده و افزون بر این اکنون طرح های گازرسانی و تقویت شبکه بسیاری نیز در مناطق مختلف استان در دست اجرا قرار دارد.

گفته شده قرار است از توانمندی مدیرعامل سابق شرکت گاز خراسان شمالی در شرکت ملی گاز ایران استفاده شود.

بر اساس برنامه مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت گاز استان عصر سه شنبه در محل سالن اجتماعات بانک صادرات استان برگزار می‌شود.