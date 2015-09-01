شبکه تهران از زیر ساخت «اچ دی» بهره گیرد/ تشکر از زحمات اخوان صفا

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر پورمحمدی معاون سیما در پی انتصاب احسان کاوه مدیر شبكه تهران با قدردانی از كامبیز اخوان صفا كه مسئولیت راه اندازی كانال HD را بر عهده داشت، مدیر جدید شبكه تهران را موظف به استفاده از زیرساخت كانال HD در راه اندازی شبكه تهران كرد .

در این ابلاغ آمده است :

«جناب آقای کامبیز اخوان صفا

در راستای سیاست چابك سازی رسانه ملی و به منظور بهره برداری شبکه جدید التاسیس تهران از زیرساخت کانال HD بدینوسیله از زحمات دلسوزانه و موثر جناب عالی در راه اندازی و توسعه مطلوب این کانال قدردانی می شود.

ان شالله از وجود شما که از افراد مجرب رسانه ای هستید در موقعیت مناسب استفاده خواهدشد. توفیق روزافزون شما را از خداوند بزرگ خواستارم.

امید می رود شبكه جدید تهران همگام با پیشرفت های تكنولوژی؛ با ارتقاء كمی و كیفی برنامه های شبكه در فرمت HD سطح رضایت مخاطبان را افزایش دهد.»