خبرگزاری مهر- گروه استانها: اگر چه استفاده از تاکسی به جای خودروهای تک سرنشین علاوه بر کاهش میزان آلودگی هوای شهر، مشکلات ترافیکی سرسام آور خیابانهای تنگ با بافت سنتی رشت را نیز تا حدودی مدیریت کرده و حضور روزمره شهروندان و حتی گردشگران را در این شهر گردشگرپذیر ساماندهی میکند اما، اینها فوایدی است که در صورت کارآمدی ناوگان تاکسیرانی میتوان به آن دلخوش بود در حالی که این ناوگان در مرکز استان گیلان با مشکلات عدیدهای رو به رو است.
در شهر رشت با جمعیت ثابت حدود ۷۰۰ هزار نفر که در طول روز جمعیت شناور آن به بیش از یک میلیون نفر نیز میرسد و همچنین در فصول مختلف سال به ویژه بهار و تابستان که با حضور پررنگ گردشگران رو به رو است، اهمیت فعالیت تاکسیرانی بیش از پیش خودنمایی میکند.
استهلاک و عمر بالای تاکسیها، تردد بیرویه سواریهای شخصی در خیابانهای مختلف شهر که در فعالیت تاکسیها اختلال ایجاد میکنند و به نوعی کسب رزق و روزی آنان را مختل میکنند و همچنین تعداد مازاد بر نیاز تاکسیها در رشت مشکلاتی است که در این حوزه مطرح است.
ماشینهای فرسوده بلای جان تاکسی داران
«رضا. ق» یکی از تاکسی داران رشت است که با پراید زردرنگ خود در مسیر خیابان امام(ره) به جانبازان فعالیت میکند و بیش از شش ساعت در روز را پشت فرمان است. وی در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز نارضایتی از فعالیت خودروهای شخصی در این مسیر میگوید: در هیچ شهری همچون رشت سواریهای شخصی به این راحتی مسافر سوار نمیکنند. این خودروهای شخصی هر جای خیابان که بخواهند می ایستند و مسافران را سوار میکنند در حالی که تعداد تاکسیهایی که در این مسیر فعال هستند کم نیست و هر کدام برای دریافت امتیاز تاکسی مبالغ هنگفتی را پرداخت کردهاند.
وی که ۴۷ سال سن دارد، میافزاید: نرخ مصوب طول مسیر خیابان امام (ره) تا جانبازان ۷۰۰ تومان است اما سواریها به راحتی در این مسیر با ایجاد اختلال در ترافیک مسیر، مبالغ مختلفی از ۸۰۰ تا هزار تومان نیز از مسافران دریافت میکنند و در عین حال به کسی هم پاسخگو نیستند.
قیمت بالای خودرو طی چند سال گذشته سبب شده که رانندگان تاکسیهای مستهلک از عهده خرید خودروهای نو برنیایندعلاوه بر فعالیت خودروهای شخصی در خیابانهای رشت، استهلاک تاکسیها نیز مشکلی است که این رانندگان با آن دست و پنجه نرم میکنند. چرا که استهلاک تاکسیها بر روند خدمات رسانی تاثیرگذار گذاشته و شهروندان ترجیح میدهند در میان تاکسیهایی که در شهر در حال تردد هستند نوترین و بهترین را برای سوار شدن انتخاب کنند و اگر تاکسی با ظاهر و مدل مناسب طبعشان در مسیر پیدا نشود، سوار شدن به خودروهای شخصی را بر تاکسیهای فرسوده ترجیح میدهند.
لذا نوسازی تاکسیها اهمیت خود را در این میان به خوبی نشان میدهد و تاثیر آن بر توسعه این حمل و نقل را پررنگ میکند. اما قیمت بالای خودرو طی چند سال گذشته سبب شده که رانندگان تاکسیهای مستهلک از عهده خرید خودروهای نو برنیایند.
«کمال. ت» یکی از رانندگانی است که مدل تاکسیاش پیکان متعلق به سالهای دهه ۷۰ است. وی در گفتگو با مهر از نداشتن توانایی مالی برای جایگزینی تاکسی خود با یک مدل بالاتر و بهتر سخن میگوید.
این راننده ۵۶ ساله اظهار میکند: نوسازی تاکسی پول میخواهد و با درآمدهای فردی مثل من که سالها است برای جابجایی شهروندان در خیابانها با همین پیکان پشت فرمان بودهام سنخیتی ندارد. درست است که تاکسی نونوار و مدل بالاتر مسافران را به سمت خود جلب میکند اما در بضاعت فردی مثل من نیست که بتوانم با قیمتهای بالای خودرو، یک تاکسی مدل پراید یا سمند خریداری کنم.
وی ادامه میدهد: مطمئنا نیاز است که شهرداری در این امر دخیل شود و با ارائه تسهیلات با کارمزد کم به رانندگان شرایط خرید مدلهای بالای تاکسی را فراهم کند وگرنه رانندگان به تنهایی از عهده نوسازی تاکسیها بر نمیآیند.
این راننده میافزاید: در حال حاضر پرایدهایی هم که طی چند سال اخیر به ناوگان تاکسیرانی رشت اضافه شده از عمر مفیدشان گذشته لذا چه برای من که یک پیکان فرسوده دارم و چه برای تاکسی داران پراید این توانایی وجود ندارد که بتوانیم از عهده خرید یک ماشین نو برآییم.
نوسازی تنها چاره نیست
با توجه به این شرایط بود که از دو سال پیش زمزمههایی مبنی بر ورود ماشینهای خارجی به عنوان تاکسیهای نو و بهره گیری از آنها در ناوگان تاکسیرانی رشت، از شورای شهر شنیده شد و شورای اسلامی رشت با هدف نوسازی ناوگان تاکسیرانی این شهر و همچنین ایجاد جاذبه گردشگری برای شهر گردشگرپذیر رشت، پیگیر خریداری ماشینهای خارجی از سازمان منطقه آزاد انزلی و ورود آنها به ناوگان حمل و نقل عمومی شد تا از این طریق علاوه بر نوسازی، از ظرفیت این تاکسیها برای ایجاد رغبت در شهروندان و گردشگران برای استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی به ویژه تاکسی بهره گیرد.
رییس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای رشت در این باره به خبرنگار مهر توضیح میدهد: رایزنیها با یک شرکت خارجی تولید کننده خودرو انجام شد و تعامل لازم برای خرید این خودروها پیگیری شد اما آنچه مهم است اینکه مدل خودروی مورد نظر برای افزوده شدن به تاکسیرانی و شرکتی برای این منظور انتخاب شود که از همه لحاظ از جمله کیفیت خودرو بتواند خودروهای مطلوب را به خیابانهای رشت بیاورد.
نوسازی تنها مشکل ناوگان تاکسیرانی رشت نیست. آنچه ریشه اصلی بروز نارضایتی تاکسیداران است، فعالیت تاکسیها در رشت به صورت ایستگاهی و خطی استبه گفته محمد حسین واثق کارگرنیا هنوز این تعاملات به نقطه نهایی نرسیده است. اما آنچه در این میان قابل توجه است هزینه خرید این خودروها است که وی در این باره میگوید: مطمئنا باید همکاری مشترکی بین شهرداری و رانندگان برای خرید این خودروها به وجود آید و تسهیلاتی به تاکسی داران اعطا شود که بتوانند از عهده خرید این خودروها برآیند و این مهم نه تنها برای خرید خودروهای خارجی بلکه برای مدلهای خودروی ایرانی برای تاکسی نیز باید صورت گیرد.
از سخنان کارگرنیا اینگونه به نظر میرسد که هنوز تا ورود خودروهای خارجی به عنوان تاکسی در خیابانهای رشت فاصله زیادی مانده است.
علاوه بر این موضوع، وی نیز بر این اعتقاد است که نوسازی تنها مشکل ناوگان تاکسیرانی رشت نیست. کارگرنیا تاکید دارد آنچه ریشه اصلی بروز نارضایتی تاکسیداران است، فعالیت تاکسیها در رشت به صورت ایستگاهی و خطی است.
رییس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای رشت میگوید: مشکلی که در شهری چون رشت در حوزه تاکسیرانی وجود دارد این است که تاکسیها به صورت ایستگاهی فعالیت میکنند در حالی که باید به صورت چرخشی مشغول به کار شوند و در تمام شهر سفرهای درون شهری شهروندان را پوشش دهند تا هر زمان که شهروندان اراده کردند تاکسیها در دسترس باشند.
کارگرنیا میافزاید: با وجود اینکه خطوط تاکسیرانی رشت نیازمند ساماندهی است اما باید بپذیریم که تا زمانی که تاکسیها به صورت ایستگاهی فعالیت کنند سواریهای شخصی از این فرصت استفاده کرده و جابجایی شهروندان را انجام میدهند.
سه هزار تاکسی مازاد در تاکسیرانی رشت
مشکلات تاکسیرانی رشت به همین جا ختم نمیشود. تعداد زیاد تاکسیها و نداشتن تناسب با سفرهای درون شهری و جمعیت شهر از دیگر عواملی است که این ناوگان را با مشکل رو به رو کرده است.
رییس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا تعداد مازاد بر نیاز تاکسیها را تایید کرده و به خبرنگار مهر میگوید: در حال حاضر بنا بر بررسیهایی که انجام شده یک دوم تاکسیها مازاد بر نیاز در رشت پروانه دارند.
رقمی که کارگرنیا از آن یاد میکند معادل سه هزار تاکسی در رشت است. سه هزار تاکسی مازاد بر نیاز رشت که به دلیل عدم مدیریت درست طی سالهای اخیر به ناوگان تاکسیرانی این شهر اضافه شده و کلاف سردرگم فعالیت تاکسی داران را پیچیدهتر کرده است.
حضور سه هزار تاکسی مازاد با داشتن پروانه فعالیت معادل سه هزار راننده و به دنبال آن سه هزار خانوار است که روزی آنها به تردد این تاکسیها در سطح شهر وابسته است.
به نظر میرسد وضعیت تاکسیرانی رشت دچار مشکلات عدیدهای است که نیازمند بهکارگیری تدبیری اصولی است. تدبیری که نه تنها مشکلات ناوگان تاکسیرانی رشت را رفع کند بلکه رضایت رانندگان را نیز جلب کرده و شهروندان و مسافران شهری چون رشت را به استفاده از این ناوگان مشتاق و راغب کند.
خبرنگار: مائده اسفندمز
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