به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی بعد از ظهر یکشنبه در دیدار صمیمی با جمعی از رانندگان تاکسی شهر رشت که با حضور فرماندار و شهردار برگزار شد، با تبریک ایام میلاد باسعادت امیرالمؤمنین حضرت علی (ع)، از زحمات رانندگان ناوگان حمل‌ونقل عمومی قدردانی کرد و اظهار داشت: رانندگان تاکسی در همه شرایط و به‌طور مستمر با اقشار مختلف جامعه سروکار دارند و نقش مهمی در آرامش و نظم شهری ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به مشکلات رانندگان در خیابان‌های شهر رشت افزود: بسیاری از این مشکلات از جمله نبود تابلوهای مناسب، کمبود ایستگاه‌ها و ناهماهنگی‌های ترافیکی قابل حل است و شهردار، فرماندار و پلیس راهور برای رفع این مسائل تلاش می‌کنند.

امام جمعه رشت با اشاره به احداث پل‌های جدید در سطح شهر تصریح کرد: با وجود اجرای این پروژه‌ها، همچنان مشکلات ترافیکی پابرجاست و تجربه نشان داده است که تعریض خیابان‌ها یا ساخت پل‌ها به‌تنهایی نمی‌تواند گره ترافیک را به‌طور اساسی باز کند؛ حتی در برخی موارد، اطراف پل‌های هوایی با افزایش ترافیک مواجه هستیم.

آیت‌الله فلاحتی با بیان اینکه اجرای طرح زوج و فرد خودروها در بسیاری از کلان‌شهرها نتایج مثبتی به همراه داشته است، گفت: برای حل معضل ترافیک رشت نیز باید همه مسئولان استانی پای کار بیایند و این طرح را به‌صورت جدی بررسی و اجرا کنند.

وی با انتقاد از برخی طرح‌های عمرانی از جمله احداث پارکینگ طبقاتی در جنب مصلی رشت افزود: این‌گونه پروژه‌ها می‌تواند موجب افزایش ازدحام شود، در حالی که هم‌اکنون نیز در روزهای جمعه برای برگزاری نماز جمعه با مشکل ترافیک و تجمع خودروها مواجه هستیم.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان همچنین بر ضرورت حمایت از رانندگان تاکسی تأکید کرد و گفت: پرداخت تسهیلات زودبازده با ضمانت سند خودرو، نوسازی ناوگان، توجه به بیمه و سلامت جسم رانندگان و حمایت جدی متولیان تاکسیرانی از مطالبات این قشر ضروری است.

وی پیشنهاد داد رانندگان تاکسی از میان خود فردی امین و پاک‌دست را به‌عنوان نماینده انتخاب کنند تا پیگیر مسائل آنان باشد و افزود: ایجاد یک پایگاه خبری ویژه رانندگان تاکسی با همکاری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌تواند به شنیده شدن صدای این قشر زحمتکش کمک کند.