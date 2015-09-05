مازندران برای صادرات نیازمند کانتینرهای یخچال دار است

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: مازندران در تولید بسیاری از محصولات ازجمله مرکبات در کشور رتبه برتر را دارد و تولیدکنندگان برای صادرات با مشکلاتی مواجه هستند.

وجود مشکل در حمل‌ونقل، نبود زیرساخت‌های کافی صادراتی، لزوم ایجاد دفتر مرکزی بین‌المللی حمل‌ونقل در استان ازجمله مسائلی است که در جلسه تخصصی کمیسیون بازرگانی استان مطرح‌شده است.

رئیس کمیسیون تخصصی بازرگانی، امور گمرکی و حمل‌ونقل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران با اعلام اینکه به دنبال توسعه صادرات در کشور و اهمیت آن در این استان هستیم، گفت: با توجه به اینکه برخی کالاهای استراتژیک همچون مرکبات که شغل و محصول اصلی استان مازندران لحاظ می‌شود نیاز به کانتینرهای یخچال دار استفاده کنیم.

محمد جعفری پیش از ظهر شنبه در جلسه تخصصی کمیسیون بازرگانی، امور گمرکی و حمل نقل اتاق بازرگانی مازندران بابیان اینکه استفاده از کانتینرهای یخچال دار برای افزایش مسیر صادراتی و حفظ یخچال دار بودن کانتینرهاست، اظهار داشت: متأسفانه تعداد بسیاری محدودی از این کانتینرها در سطح کشور داریم که شاید کفاف نیاز صادراتی را نمی‌دهد.

وی با اشاره به اینکه در بحث حمل‌ونقل با مشکل مواجه هستیم، تصریح کرد: اداره کل پایانه‌ها در بحث حمل‌ونقل امکانات و زیرساخت‌های کافی برای صادرات محصولات از استان مازندران راداریم اما هیچ شرکت مازندرانی در بحث حمل‌ونقل برای انجام وجود ندارد.

جعفری بیان کرد: متأسفانه دفاتر مرکزی دو شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی پاسارگاد و سورتمه پیما در مشهد است و در مازندران دفتر نمایندگی دارد.

لزوم ایجاد دفتر مرکزی حمل و نقل بین المللی در استان

وی یکی از نیازها و زیرساخت‌های توسعه صادرات در استان را استقرار شرکت حمل‌ونقل در مازندران عنوان کرد و افزود: از هفت سال گذشته تاکنون به دنبال ایجاد دفتر مرکزی حمل‌ونقل بین‌المللی در استان هستیم که هنوز در این زمینه موفق نشده‌ایم.

جعفری با توجه به اینکه مازندران نیاز به حمل‌ونقل بین‌المللی دارد، اذعان داشت: باید دفتر مرکزی حمل‌ونقل بین‌المللی در این استان برای انجام صادرات کالا راه‌اندازی شود.

وی به نامه اداره کل حمل‌ونقل و پایانه‌های مازندران به رئیس اتاق بازرگانی در خصوص عقد قرارداد برای حمل مرکبات در سال جاری، گفت: به پیوست تصویر نامه شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی سورتمه پیمان مبنی بر اعلام آمادگی برای عقد قرارداد دو هزار دستگاه کامیون طی شش ماه برای حمل ۴۰ هزار تن مرکبات در سال جاری برای آگاهی و اقدام بعدی ارسال می‌گردد مقتضی است از نتیجه این اداره کل را مطلع فرمایید با امضاء مدیرکل و در جلسه امروز نماینده این شرکت اعلام کرد که این امر امکان ندارد.

همچنین نائب رئیس کمیسیون بازرگانی، امور گمرکی و حمل‌ونقل اتاق بازرگانی مازندران بابیان اینکه متأسفانه در این استان شرکت حمل‌ونقل نداریم، گفت: مشکل اصلی استان نبود شرکت حمل‌ونقل است که بخش خصوصی توان آن را دارد اما دولت، حمل‌ونقل و پایانه مازندران ممانعت می‌کنند.

علی تقی پور بابیان اینکه کم‌لطفی مسئولان ذی‌ربط موجب ایجاد مشکلاتی برای شرکت‌های حمل‌ونقل در استان شده است، اظهار داشت: با توجه به ظرفیت‌های محدود حمل‌ونقل در استان نمی‌توانیم به ارتقاء صادرات مازندران اقدام کنیم و باید مسئولان در این مورد ورود پیدا کنند.

همچنین مدیرعامل کشتیرانی امیر صدرا بابیان اینکه حمل کالاهای صادراتی، وارداتی و ترانزیتی در بنادر استان موانع وجود دارد، افزود: باید برای رفع موانع و مشکلات راهکار و برنامه‌ریزی‌های صورت گیرد.

نبود شرکت های هلدینگ در کشورهای سی آی اس

حسینی مشکل اصلی در بحث صادرات را نبود تشکل درست عنوان کرد و افزود: متأسفانه شرکت‌های هلدینگ در کشورهای حوزه سی آی اس نداریم.

وی به بالا بودن هزینه کانتینرهای یخچال دار در بنادر استان اشاره و اظهار داشت: هزینه برق کانتینرهای یخچال دار بسیار سرسام‌آور است و تخفیفات اعمال نمی‌شود.

حسینی با اشاره به اینکه اکثر کالاهای تجار به‌صورت فله‌ای صادر می‌شود، تصریح کرد: با فله‌ای بودن کالاهای صادراتی در مبادلات با مشکل مواجه هستیم که باید برای بسته‌بندی‌های مناسب و مطلوب اقداماتی صورت گیرد.