به گزارش خبرنگار مهر، نشست کمیسیون اقتصادی شورای شهر عصر امروز شنبه به ریاست علیرضا زمانیراد و با حضور فعالان عرصه صادرات، کشاورزی و کارشناسان حوزههای مرتبط برگزار شد.
زمانیراد در این نشست اظهار کرد: ضروریترین اقدام در مسیر توسعه صادرات، قرار گرفتن احداث پایانه تخصصی صادرات محصولات کشاورزی در دستور کار است. این پایانه باید مجموعهای کامل از حلقههای کلیدی شامل سردخانهها، باراندازها، واحدهای بستهبندی، قرنطینه، گمرک و شرکتهای حملونقل باشد تا زنجیره صادرات به معنای واقعی تکمیل شود.
وی افزود: سامانههای صادراتی باید برای جبران اشتغال، انباشت تولید و افزایش توان رقابتی پای کار بیایند. با بهبود فروش و شفاف شدن چرخه عرضه، صدور مجوزهای شهرداری نیز تسهیل میشود و این امر میتواند نقطه آغاز تحرک جدی اقتصادی باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی همچنین با اشاره به اهمیت احداث آزمایشگاه آنالیز سموم گفت: وجود آزمایشگاهی مجهز برای پایش محصولات قبل از ورود به چرخه مصرف و اطمینان از سلامت آنها یکی از حیاتیترین نیازهای حوزه صادرات است.
وی ادامه داد: صنعت ناوگان یخچالدار نقش اساسی در انتقال استاندارد محصولات دارد. شناسایی شرکتهای حملونقل، تشکیل کارگروه تخصصی، حمایت از ناوگان یخچالدار و فراهمسازی مسیرهای حمل مطلوب از ملزومات توسعه صادرات است.
زمانیراد با اشاره به خلأ آموزش تجار و صادرکنندگان اظهار کرد: دورههای آموزشی، تقویت دانش تجار، استفاده از ظرفیت نمایشگاهها و آموزش زبانهای روسی، انگلیسی و عربی از نیازهای جدی این حوزه است که باید بهصورت برنامهمند دنبال شود.
در ادامه نشست، اعضای کمیسیون موضوعاتی از جمله ضرورت تکمیل آزمایشگاههای تخصصی، تقویت صنعت بستهبندی، هماهنگی دستگاههای اجرایی، ارتقای حملونقل یخچالدار و استانداردسازی مراحل پیشتولید تا صادرات را بهعنوان مکملهای پایانه صادراتی مطرح کردند.
در پایان مقرر شد نشست تخصصی دیگری با محوریت پایانه صادراتی و با حضور دستگاههای مرتبط و بخش خصوصی برگزار شود تا راهکارهای اجرایی نهایی شده و برای تصویب در کمیسیون ارائه شود.
