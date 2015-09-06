گیاهان با سرما پودر می شوند/ حفظ مواد موثره گیاه

زین الدین بشیری صدر، عضو هیات علمی پژوهشکده فناوری های شیمیایی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این دستگاه برای اولین بار است که در ایران طراحی و تولید شده و قادر است از طریق ایجاد هوای سرد گیاهان دارویی و ادویه جات را آسیاب و پودر کند.

وی اضافه کرد: این دستگاه قادر به حفظ مواد موثره، عطر و رنگ گیاهان بعد از آسیاب است زیرا در روش های قدیمی گرمای ایجاد شده از اصطکاک برخی خواص مواد را از بین می برد.

این پژوهشگر خاطرنشان کرد: خاصیت دانه های روغنی براثر تماس با نور، اکسیژن و گرما تخریب و از بین می رود که آسیاب این نوع مواد در سیستم سرماسیاب صنعتی خواص آنها به طور کامل حفظ می شود.

بشیری صدر تاکید کرد: باتوجه به اینکه مواد در این دستگاه تحت هوای بسیار سرد قرار می گیرد بنابراین می توان صمغ گیاهان را از طریق آن به پودر تبدیل کرد.

وی عنوان کرد: گیاهان و دانه های روغنی و ادویه ای بعد از ورود به این دستگاه زود سرد می شوند و حالت شیشه ای پیدا می کنند و بلافاصله بعد از طی این مرحله در یک سیستم حلزونی و با چرخش بالا پودر می شوند.

این پژوهشگر با بیان اینکه استفاده از این دستگاه برای تمامی گیاهان و دانه های گیاهی مورد استفاده قرار می گیرد، گفت: مواد وارد شده در این دستگاه با وارکردن ضربه ای به راحتی تبدیل به پودر می شوند.

بشیری صدر تاکید کرد: این دستگاه در ابعاد بزرگ تر برای یازیابی مواد پلیمری مانند لاستیک خودروها نیز مورد استفاده قرار می گیرد که می تواند به راحتی لاستیک خودرو را پودر کند و از این پودر برای تولید مجدد لاستیک در کارخانه ها استفاده خواهد شد.