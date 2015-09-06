به گزارش خبرگزاری مهر، پوراندخت نیرومند با تاکید بر فعاليت بيش از ۷۶۰ كارگاه آموزش فني و حرفه اي در حوزه مهارت هاي پیشرفته و فناوری های نوین، از ايجاد و استقرار كارگاه هاي آموزشي توسط بخش دولتي و خصوصي در حوزه مرتبط با مهارت هاي پيشرفته و فناوري هاي راهبردي خبر داد.

این مقام مسئول در وزارت کار بيان داشت: سرعت پیشرفت فناوری باعث شده کشورها سرمایه گذاری های کلاني را در راستاي به دست آوردن فناوری های نوین انجام دهند و در این مسیر از تربیت نیروی انسانی مورد نیاز غافل نشده اند.

وي ادامه داد: کشور آلمان به عنوان اقتصاد اول حوزه یورو بالاترین سرانه در زمینه تحقیق وتوسعه (R&D) برای دستیابی به فناوری های نوین، سرمایه گذاری زیادی كرده و این موضوع باعث هدایت ۷۰ درصد کسانی که تحصیلات دوره ابتدایی را طی نموده اند براي ورود به پلی تکنیک ها و مراکز آموزش فنی و حرفه ای شده است.

معاون آموزش سازمان فنی و حرفه ای کشور اظهارداشت: بالغ بر ۱۷ هزار و ۸۳۷ مرد و ۴ هزار و ۴۱ زن در ۳۵ گروه درسي در کارگاه های موجود کشور آموزش دیده اند. رهگیری های انجام شده نشان دهنده جذب بيش از ۵۰ درصد این افراد در واحدها و شرکت های فعال با فناوری های نوین کشور است.