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۱۵ شهریور ۱۳۹۴، ۷:۴۲

سیامک صفری به پروژه «آخرین بار کی سحر را دیدی» پیوست

سیامک صفری به پروژه «آخرین بار کی سحر را دیدی» پیوست

در ادامه مراحل انتخاب بازیگران و عوامل فیلم «آخرین بار کی سحر را دیدی؟» به کارگردانی فرزاد موتمن، سیامک صفری و ژیلا ایپکچی به این پروژه پیوستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیامک صفری که به تازگی با پروژه  «آخرین بار کی سحر را دیدی؟» قرارداد بسته است در نقش پرویز، پدر سحر ایفای نقش می کند.

ژیلا ایپکچی هم تدوین تازه ترین ساخته فرزاد موتمن را به عهده دارد. ایپکچی همچنین دو فیلم آخر موتمن با نام های «خداحافظی طولانی»، «سایه روشن» را تدوین کرده است.

فیلمنامه «آخرین بار کی سحر رو دیدی؟» به قلم امیر عربی به نگارش درآمده و سرمایه گذار و مجری طرح فیلم جدید موتمن سعید عصمتی است.

تا کنون حضور فریبرز عرب نیا در نقش افسر اداره آگاهی، سعیده دلیریان به عنوان منشی صحنه، میشا جودت در مقام طراح گریم، فرهاد کی نژاد به عنوان مدیر تولید، جهانگیر میرزا جانی طراح صحنه، پویا نبی دستیار کارگردان، منصور میرشکاری برنامه ریز، مسعود شرفی کیا مدیر تدارکات و مریم نراقی مشاور رسانه ای در این پروژه قطعی شده است.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: صبح است، مادری سراسیمه وارد کلانتری می شود و به افسر نگهبان می گوید دختر جوانش، سحر، دیشب به خانه بازنگشته است...

کد مطلب 2904525

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