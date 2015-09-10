بازیکنان آلومینیوم هرمزگان قبل از دستور داور زمین را ترک کردند

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز پنج شنبه بازی دو تیم خیبر خرم آباد و آلومینیوم هرمزگان به دلیل خطای یک تماشاگرنما نیمه تمام باقی ماند.

مدیر عامل تیم خیبر خرم آباد در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رخ دادن این اتفاق در شرایطی که خیبر خرم آباد یک بر صفر از تیم حریف جلو بود، در رابطه با ناتمام اعلام کردن این بازی عنوان کرد: بازیکنان تیم آلومینیوم هرمزگان بعد از وقوع این اتفاق زمین را ترک کردند.

وی با بیان اینکه داور و ناظر بازی پس مشاهده ترک زمین از سوی بازیکنان هرمزگان بازی را نیمه تمام اعلام کردند ادامه داد: این در حالیست که بازی دقایق پایانی خود را طی می کرد و در وقت های اضافه قرار داشت.

مدیر عامل تیم فوتبال خیبر خرم آباد با تاکید بر اینکه همه شرایط برای برگزاری بازی مطلوب فراهم بود عنوان کرد: ما در داخل زمین مشکلی نداشتیم و تنها یک تماشاگرنما موجب این اتفاق در اواخر بازی شد.

خسروی در رابطه با وضعیت بازیکن مصدوم تیم آلومینیوم هرمزگان نیز گفت: بعد از این اتفاق سریع این بازیکن به بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد انتقال داده شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر وضعیت جسمانی این بازیکن مطلوب بوده و سر وی نیز از سوی پزشکان پانسمان شده است گفت: در حال حاضر نیز منتظر هستیم که عکس آسیب دیدگی سر این بازیکن مصدوم را برای اطمینان خاطر بیشتر دریافت کنیم.

مدیر عامل تیم فوتبال خیبر خرم آباد همچنین به نتیجه این بازی با اتفاقی که رخ داده است اشاره کرد و گفت: ما تابع قانون هستیم و نتیجه بازی را باید ناظر مسابقه و کمیته انضباطی اعلام کند.