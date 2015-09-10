۱۹ شهریور ۱۳۹۴، ۲۱:۳۴

مدیر عامل خیبر خرم آباد به مهر اعلام کرد:

خرم آباد - مدیر عامل تیم فوتبال خیبر خرم آباد گفت: بازیکنان آلومینیوم هرمزگان قبل از دستور داور زمین را ترک کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز پنج شنبه بازی دو تیم خیبر خرم آباد و آلومینیوم هرمزگان به دلیل خطای یک تماشاگرنما نیمه تمام باقی ماند.

مدیر عامل تیم خیبر خرم آباد در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رخ دادن این اتفاق در شرایطی که خیبر خرم آباد یک بر صفر از تیم حریف جلو بود، در رابطه با ناتمام اعلام کردن این بازی عنوان کرد: بازیکنان تیم آلومینیوم هرمزگان بعد از وقوع این اتفاق زمین را ترک کردند.

وی با بیان اینکه داور و ناظر بازی پس مشاهده ترک زمین از سوی بازیکنان هرمزگان بازی را نیمه تمام اعلام کردند ادامه داد: این در حالیست که بازی دقایق پایانی خود را طی می کرد و در وقت های اضافه قرار داشت.

مدیر عامل تیم فوتبال خیبر خرم آباد با تاکید بر اینکه همه شرایط برای برگزاری بازی مطلوب فراهم بود عنوان کرد: ما در داخل زمین مشکلی نداشتیم و تنها یک تماشاگرنما موجب این اتفاق در اواخر بازی شد.

خسروی در رابطه با وضعیت بازیکن مصدوم تیم  آلومینیوم هرمزگان نیز گفت: بعد از این اتفاق سریع این بازیکن به بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد انتقال داده شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر وضعیت جسمانی این بازیکن مطلوب بوده و سر وی نیز از سوی پزشکان پانسمان شده است گفت: در حال حاضر نیز منتظر هستیم که عکس آسیب دیدگی سر این بازیکن مصدوم را برای اطمینان خاطر بیشتر دریافت کنیم.

مدیر عامل تیم فوتبال خیبر خرم آباد همچنین به نتیجه این بازی با اتفاقی که رخ داده است اشاره کرد و گفت: ما تابع قانون هستیم و نتیجه بازی را باید ناظر مسابقه و کمیته انضباطی اعلام کند.

    • چوک بندر ۲۲:۵۷ - ۱۳۹۴/۰۶/۱۹
      چی میگی آقای عزیز بازی بدلیل ناامنی هوداران خیبر ازسوی داور نیمه تمام ماند ........متاسفم برای هوداران خیبر لطفااین حرکت زشت رو کوچیک نکنید ازدقیقه یک تاآخربازی سنگ فحش ناسزا هرکاری که می خواستندکردندهوداران خیبر.......باشگاه آلومینیوم هرمزگان بایدازفیفا شکایت کنه زدندبازیکن ماروضربه مغذی کردن بعد یکی چیزی همه بدهکارند می خواهندحقیقت رو روش سرپوش بزرگی بزارند....آآقایان مسولان هرمزگان لطفا دست به کاربشیدحق هرمزگان روبگیرید
    • خرم آبادی ۱۴:۲۱ - ۱۳۹۴/۰۶/۲۱
      من بازی خیبر رورفتم استادیوم حرکات زشتی دیدم ازسوی هوداران خیبر شرم آور بود ازهمون نیمه اول داشتند سنگ می انداختند وقتی دقیقه آخر بازی بود داور وقت اضافه گرفت همون لحظه سنگ بزرگی به سر بازیکن آلومینیوم خورد و بازی توسط داورنیمه تمام شد ......بازیکنان آلومینیوم هرمزگان تو زمین بودند این داوربودکه اول بازی رو تعطیل کرد.........من دیگه پامو تو استادیوم نمی ذارم برا اون افرادی که با بچه ها کوچیک میان ورزشگاه تقاضامی کنم بچه های خود را نیارید استادیوم
    • حسن ۰۳:۲۵ - ۱۳۹۴/۰۶/۲۲
      جناب آقای مثلاً خرم آبادی اولاً شما از طرفداران تیم آلومینیوم هستین دوما این اتفاق ها توی تمام ورزشگاه ها پیش میاد...

