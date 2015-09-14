استاندارد سازی سیستم گرمایش ۵۸۰ کلاس درس در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل دربانی صبح سه شنبه درنشستی با خبرنگاران در محل اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سمنان ضمن اشاره به اینکه استاندارد سازی مدارس از نظر گرمایشی و سرمایشی از فعالیت های این اداره کل است، گفت: طی یکسال با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال سیستم گرمایشی ۸۹ مدرسه استان استانداردسازی شده است.

وی از جمع‌آوری بخاری‌های قدیمی و گازی در این مدارس خبر داد و گفت: در تمامی این مدارس از سیستم حرارت مرکزی و ساخت موتورخانه و پکیج‌های رادیاتوری استفاده شده است.

۱۹۴ مدرسه استان سمنان فاقد سیستم گرمایشی

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سمنان با بیان اینکه در حال حاضر ۱۹۴ مدرسه استان فاقد سیستم گرمایشی استاندارد هستند اضافه کرد: ۴۲ درصد آنها مدارس شهری و ۵۸ درصد آنها مدارس روستایی هستند.

دربانی، از برنامه نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان برای استانداردسازی سیستم گرمایشی بخشی از این مدارس خبر داد و افزود: با اجرای طرح تجمیع در مدارس روستایی و استفاده از بخاری‌های برقی به دنبال کاهش خطرات احتمالی در این مدارس هستیم.

وی با بیان اینکه به ۶۰ میلیارد ریال اعتبار برای استانداردسازی سیستم گرمایشی این مدارس نیاز داریم، تصریح کرد: قرار است با اختصاص این اعتبار تمامی مدارس استان که دارای بیش از ۱۰۰نفر سرانه دانش‌آموزی هستند به سیستم‌های استاندارد گرمایشی تجهیز شوند.

پیش‌بینی ۸۹۰ میلیون تومان اعتبار برای تجهیز مدارس استان سمنان

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سمنان از مجهز شدن تمامی مدارس شهری استان به سیستم گرمایشی استاندارد خبرداد و گفت: با تخصیص این اعتبار تمامی مدارس شهری فاقد سیستم گرمایشی استاندارد که ۸۱ مدرسه را شامل می‌شوند و ۵۰ درصد مدارس روستایی استانداردسازی خواهند شد.

دربانی همچنین از پیش‌بینی ۸۹۰ میلیون تومان اعتبار برای تجهیز مدارس استان به سیستم‌های سرمایشی خبر داد و گفت: طی سال‌جاری و با تخصیص این بودجه، آن دسته از مدارس استان که نیازمند به سیستم سرمایشی هستند به این سیستم‌ها تجهیز می‌شوند.

وی همچنین از احداث یک مدرسه ۱۲ کلاسه ویژه اتباع (افاغنه) در استان سمنان خبر داد و گفت: این پروژه با همکاری و اعتبارات تخصیصی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در شهر سمنان در حال ساخت است و قرار است دانش آموزان افغان مقیم مهمانشهر مهاجران سمنان در آن مشغول تحصیل شوند.

اختصاص ۱۰ میلیارد ریال اعتبار برای ساخت مدرسه ۱۲ کلاسه افاغنه

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سمنان همچنین از اختصاص ۱۰ میلیارد ریال اعتبار از سوی این کمیساریای عالی به این پروژه آموزشی خبر داد و افزود: این پروژه قرار است تا ژانویه امسال(دی‌ماه) آماده و تحویل آموزش و پرورش شود.

دربانی با بیان اینکه این مدرسه ۱۲ کلاسه یک هزار و ۱۳۷ مترمربع زیربنا دارد، تصریح کرد: این پروژه که دارای دیوارکشی و محوطه‌سازی بزرگی نیز هست، به پناهندگان افغان و اتباع خارجی مستقر در مرکز استان اختصاص دارد.

وی تعداد پروژه های تحویلی مهرماه سال گذشته تا مهرماه سالجاری را ۲۳ پروژه ذکر کرد و افزود: این پروژه ها با ۱۶۴ کلاس درس و زیربنای ساختمانی ۲۸ هزار و ۵۲۲ متر مربع و ۳۵ هزار متر مربع فضای محوطه سازی به بهره برداری رسیده و یا می رسند.

دربانی اعتبار این پروژه ها را بالای ۲۱ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این اعتبار از محل ملی، استانی و یا مشارکت خیران تأمین شده است.

۴۴ پروژه نیمه تمام مدرسه در استان سمنان

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سمنان همچنین از احداث دو مدرسه مقطع متوسطه، ۹ مدرسه مقطع ابتدایی، سه مدرسه متوسطه دوره اول، یک هنرستان، یک زمین چمن مصنوعی، تکمیل آمفی تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و ... را از این پروژه ها برشمرد.

دربانی تعداد پروژه های نیمه تمام استان سمنان را ۴۴ پروژه ذکر کرد و گفت: از این تعداد ۱۹ پروژه سهم خیران و مشارکت آنها و ۲۵ پروژه دولتی هستند.

وی با بیان اینکه ۲۱ پروژه از این تعداد فعال بوده و تا پایان سال به بهره برداری می رسند، افزود: ۲۳ پروژه دیگر به علت کمبود اعتبار و عدم تامین اعتبار متوقف شده اند.

وجود ۷۸۷ فضای آموزشی در استان سمنان

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سمنان همچنین از وجود ۷۸۷ فضای آموزشی دراستان سمنان خبرداد و گفت: نزدیک به ۴۶ درصد این فضاهای آموزشی تخریبی بوده و ۳۸ درصد نیاز به مقاوم سازی دارند.

به گفته وی در شهرستان های سمنان و شاهرود مدارس دوشیفته داریم و در شهرستان های گرمسار و دامغان کلاسهای با نرم بیشتر جمعیتی دانش آموز در مقطع ابتدایی وجود دارد.

دربانی با اشاره به اجرای طرح برکت در استان سمنان ادامه داد: چهار پروژه آموزشی در قالب طرح برکت هر کدام با پیشرفت بالای ۷۰ درصد در مناطق محروم در حال ساخت هستند.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سمنان در خاتمه پیش بینی کرد تا این چهار مدرسه شش کلاسه در مناطق محروم و روستایی خیج بسطام، آرادان، حاجی‌آباد گرمسار و روستای مهماندوست دامغان تا پایان امسال به بهره برداری برسند.