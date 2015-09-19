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۲۸ شهریور ۱۳۹۴، ۹:۴۸

این هفته در مرکز فرهنگی شهر کتاب؛

روابط فرهنگی ایران و روسیه بررسی می‌شود

روابط فرهنگی ایران و روسیه بررسی می‌شود

نشست «رهاوردی از سرزمین چخوف» با رویکرد بررسی روابط فرهنگی ایران و روسیه در گذشته و آینده، این هفته در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز فرهنگی شهر کتاب، نشست هفتگی مرکز فرهنگی شهر کتاب در هفته جاری به بررسی روابط فرهنگی ایران و روسیه در قالب برنامه ای به نام «رهاوردی از سرزمین چخوف» اختصاص دارد.

شمار فراوانی از شاعران و نویسندگان برجسته‌ جهانی از سرزمین ایران و روسیه‌ برخاسته‌اند و آثارشان در بین مردم کشورهای مختلف درخشیده است. نام‌هایی چون فردوسی، خیام، حافظ، سعدی، مولوی، پوشکین، تولستوی، داستایفسکی، گوگول، چخوف و ... شاهدی بر این مدعا هستند. ایران و روسیه در سال‌های گذشته همواره روابط فرهنگی خوبی داشته‌اند و آثار ادبی دو کشور به زبان‌های فارسی و روسی ترجمه و منتشر شده است.  

رباعیات خیام بیشترین شمارگان را در روسیه و آثار تولستوی و داستایفسکی بیشترین شمارگان را در ایران دارد. ادبیات و تحولات ادبی ۳ دهه‌ اخیر دو کشور مانند ادبیات کلاسیک شناخته شده نیست و باید تلاش‌های بیشتری در این حوزه صورت بگیرد. ایران مهمان ویژه‌ بیست‌وهشتمین دوره‌ نمایشگاه بین‌المللی مسکو بود که از تاریخ ۱۱ تا ۱۵ شهریورماه سال جاری در مسکو برگزار شد و حضور چشمگیر نویسندگان، هنرمندان، شاعران و برگزاری نشست‌های ادبی و فرهنگی از ویژگی‌های این نمایشگاه بود.

وضعیت زبان و ادبیات فارسی در روسیه و متقابلا وضعیت زبان و ادبیات روسی در ایران و چشم‌انداز فعالیت‌های مشترک، از بحث‌های اصلی این نشست‌ها و گفت‌وگوها بود.

نشست هفتگی شهر کتاب روز سه‌شنبه ۳۱ شهریور از ساعت ۱۶:۳۰ با عنوان «رهاوردی از سرزمین چخوف» به بررسی این دستاوردها می‌پردازد که با حضور هوشنگ مرادی‌کرمانی، میرجلال‌الدین کزازی، الهه کولایی، آبتین گلکار، گودرز رشتیانی، گروس عبدالمکیان و علی‌اصغر محمدخانی در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ سوم برگزار می‌شود و در آن چشم‌انداز روابط فرهنگی در سال‌های آتی تحلیل و بررسی خواهد شد.

کد مطلب 2918663

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