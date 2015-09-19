به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز فرهنگی شهر کتاب، نشست هفتگی مرکز فرهنگی شهر کتاب در هفته جاری به بررسی روابط فرهنگی ایران و روسیه در قالب برنامه ای به نام «رهاوردی از سرزمین چخوف» اختصاص دارد.
شمار فراوانی از شاعران و نویسندگان برجسته جهانی از سرزمین ایران و روسیه برخاستهاند و آثارشان در بین مردم کشورهای مختلف درخشیده است. نامهایی چون فردوسی، خیام، حافظ، سعدی، مولوی، پوشکین، تولستوی، داستایفسکی، گوگول، چخوف و ... شاهدی بر این مدعا هستند. ایران و روسیه در سالهای گذشته همواره روابط فرهنگی خوبی داشتهاند و آثار ادبی دو کشور به زبانهای فارسی و روسی ترجمه و منتشر شده است.
رباعیات خیام بیشترین شمارگان را در روسیه و آثار تولستوی و داستایفسکی بیشترین شمارگان را در ایران دارد. ادبیات و تحولات ادبی ۳ دهه اخیر دو کشور مانند ادبیات کلاسیک شناخته شده نیست و باید تلاشهای بیشتری در این حوزه صورت بگیرد. ایران مهمان ویژه بیستوهشتمین دوره نمایشگاه بینالمللی مسکو بود که از تاریخ ۱۱ تا ۱۵ شهریورماه سال جاری در مسکو برگزار شد و حضور چشمگیر نویسندگان، هنرمندان، شاعران و برگزاری نشستهای ادبی و فرهنگی از ویژگیهای این نمایشگاه بود.
وضعیت زبان و ادبیات فارسی در روسیه و متقابلا وضعیت زبان و ادبیات روسی در ایران و چشمانداز فعالیتهای مشترک، از بحثهای اصلی این نشستها و گفتوگوها بود.
نشست هفتگی شهر کتاب روز سهشنبه ۳۱ شهریور از ساعت ۱۶:۳۰ با عنوان «رهاوردی از سرزمین چخوف» به بررسی این دستاوردها میپردازد که با حضور هوشنگ مرادیکرمانی، میرجلالالدین کزازی، الهه کولایی، آبتین گلکار، گودرز رشتیانی، گروس عبدالمکیان و علیاصغر محمدخانی در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار میشود و در آن چشمانداز روابط فرهنگی در سالهای آتی تحلیل و بررسی خواهد شد.
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