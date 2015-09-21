«آغوش امن» چگونه متولد شد/ تاثیر شهدای غواص بر یک ترانه سرا

یاحا کاشانی شاعر و ترانه سرا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تاثیرات تشییع شهدای گمنام غواص در تهران، گفت: اتفاقی که افتاد و تشییع باشکوهی که برای این شهدا برگزار شد، زمینه خلق نماهنگ «آغوش امن» با صدای رضا صادقی را فراهم آورد.

وی افزود: این اثر حدودا یک هفته بعد از منتشرشدن خبر کشف پیکر شهدای غواص در ذهنم شکل گرفت. به مرور نیز عکس هایی از این شهدا منتشر شد. خاطرم است که یک شب تا صبح نخوابیدم و این ترانه صبح همان روز شکل گرفت. بعد از سرودن این اثر، من با علی ضیاء مجری تلویزیون در ارتباط بودم و او این ترانه را در برنامه تلویزیونی «امشب» خواند که مورد استقبال قرار گرفت. به لطف خدا اکثریت کسانی که این اثر را شنیدند، از آن استقبال کردند. بعد از آن هم از صدا و سیما تماس گرفتند و خواستند تا آن را در تلویزیون دکلمه کنم.

این شاعر در ادامه گفت: بعد از سرایش این شعر، با رضا صادقی در تماس بودم و با هماهنگی هایی که انجام گرفت، قرار شد این خواننده، ترانه مذکور را اجرا کند. آقای صادقی روی این کار حساسیت زیادی نشان داد و چند بار آن را در استودیو تنظیم و بازخوانی کرد.

کاشانی گفت: این ترانه ۸ بیت دارد. تمایل زیادی داشتم برای این شهدا کاری کنم. با توجه به اینکه این دومین اثرم در حیطه دفاع مقدس بود و پیش از این ترانه «لیلا» را سروده بودم که مازیار فلاحی آن را اجرا کرد، باید بگویم که فعالیت در چنین زمینه هایی بسیار حساس است و باید مخاطب داشته باشد و شنیده شود. زیرا این موضوعات در جامعه ما اهمیت زیادی دارند. پدر من آزاده بوده و خانواده ام نیز با فضای دفاع مقدس بیگانه نیست. برای من، همیشه موضوع دفاع مقدس ارزشمند بوده و هست و از فعالیت در این فضا استقبال می کنم.

وی در پایان گفت: نسبت به شهدای غواصی که تازه به میان مردم برگشتند، حس و حال عجیبی دارم. نمی دانم اما شاید بعدها چیزهای شگفت دیگری از این عزیزان منتشر شود.​