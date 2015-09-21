پاسخگویی یکی از نمودهای همدلی و همزبانی دولت و ملت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا سروستانی یکشنبه‌شب در جشنواره مسئول پاسخگوی خبرگزاری مهر اظهار داشت: خدمت به مردم در نظام اسلامی افتخار بزرگی است که امروز برای برخی از ما نایل آمده و باید قدردان این فرصت باشیم.

وی افزود: معرفی معارف دین در جوامع امروزی از اهمیت بالایی برخوردار است و توجه به این مهم سبب کاهش معضلات و آسیب‌های اجتماعی می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر خاطرنشان کرد: مهم‌ترین چالش‌ها و مشکلات امروز جامعه ما ناشی از عدم درک آموزه‌های دینی و معارف اسلامی است.

سروستانی با تاکید براینکه مدیران نظام اسلامی باید منطبق بر الگوهای مدیریت اسلامی رفتار کنند، بیان داشت: توجه به سیره عملی ائمه اطهار (ع) و اولیای الهی در عمل به وظایف مدیریتی نکته مهمی است که همه مسئولان باید به آن توجه داشته باشند.

وی اضافه کرد: مسئولیت در جامعه اسلامی به مثابه یک امانت سنگین است و باید از تمام توان خود برای پاسبانی از این امانت استفاده کنیم.

این مسئول اذعان داشت: عمل به فرامین و دستورات رهبری عظیم‌الشان انقلاب اسلامی رویکردی است که همه مدیران باید برای حفظ کشور و نظام اسلامی به آن توجه داشته باشند و همواره لبیک‌گوی فرامین و توصیه‌های رهبر انقلاب اسلامی باشند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر عنوان کرد: رهبری همواره در قالب شعارهایی با معانی عمیق نقشه راه را در اختیار مردم و مسئولین قرار می‌دهند و همه ما باید خود را مکلف به عمل به این آموزه‌ها بدانیم.

سروستانی با اشاره به شعار "دولت و ملت، همدلی و همزبانی" گفت: یکی از نمودهای همدلی و همزبانی دولت و ملت پاسخگویی دولتمردان و مسئولان به مردم است و رهبر معظم انقلاب طی سال‌های اخیر بارها به این مهم تاکید کرده است.

وی اضافه کرد: در دنیای امروز اصحاب رسانه پل ارتباطی مردم و مسئولان هستند و دغدغه‌های مردم را به مسئولان و عملکرد خادمان نظام اسلامی را به مردم منقل می‌کنند و همه مدیران باید توجه داشته باشند پاسخگویی به رسانه‌ها به‌عنوان نمایندگان افکار عمومی، نمودی از پاسخگویی مسئولان به مردم است.

اولین جشنواره ملی مدیر پاسخگو به همت خبرگزاری مهر استان بوشهر و با حضور مسئولان استانی، فعالان رسانه و خبرنگاران در بوشهر برگزار شد.

سردار فتح‌الله جمیری فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر، دکتر فتح‌الله حقیقی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر، دکتر مصطفی سالاری استاندار بوشهر و سردار حیدر عباس‌زاده فرمانده انتظامی استان بوشهر از سوی خبرنگاران به عنوان مدیران پاسخگوی استان بوشهر انتخاب شدند.