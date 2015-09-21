عبدالله تمیمی در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: در طول جنگ تحمیلی، واقعیتهایی وجود داشت که هنوز به خوبی به نسل جوان ما منتقل نشده و آنها شناخت واقعی از وقایع و اتفاقاتی که در طول هشت سال دفاع مقدس رخ داد و ایثارگریها و رشادتهای رزمندگان ندارند.
وی افزود: ما در طول هشت سال دفاع مقدس در برابر یک دشمن مجهز به سلاحهای روز و تاکتیکهای رزمی بسیار پیچیده مواجه شدیم و در این بین تنها ایمان و شجاعت رزمندگان و جوانان آن روز ایران اسلامی بود که آنها را به زانو درآورد.
این رزمنده دوران دفاع مقدس اظهار کرد: آنهایی که در جنگ بودند به خوبی میدانند که عراقیها در جنگ بسیار مقتدر بودند در حالی که در برخی موارد در فیلمها و برخی موارد مشاهده میکنیم که دشمن را بسیار ضعیف و ناتوان به تصویر میکشند و این نوعی بیاحترامی به توان و دلیری رزمندگان است.
نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در برخی موارد هم در معرفی دوران دفاع مقدس، قهرمان سازی و افسانهسازی صورت میگیرد در حالی که رزمندگانی که در جنگ بودند؛ آدم هایی که جنس همین جوانان امروزی هستند ولی به سلاح ایمان مسلح بودند. این قهرمان سازیها باعث شد که وقایع جنگ برای برخی جوانان غیرقابل باور باشد و آنها نتوانستند باارزشهای دفاع مقدس به خوبی ارتباط برقرار کنند.
تمیمی تصریح کرد: باید واقعیتها را به نسل جوان منتقل کرد که در زمانی نهچندان دور جوانانی از نسل خودشان با سلاح ایمان و اعتقاد و در اوج ولایتمداری در برابر دشمنی که چندین کشور از آن حمایت مالی، معنوی، لجستیکی، اطلاعاتی و مستشاری میکردند قرار گرفتند و اجازه ندادند یک متر از خاک کشور در اشغال دشمن قرار بگیرد و حتی در برخی موارد برخی مناطق عراق هم اشغال شد.
این رزمنده دوران دفاع مقدس تصریح کرد: واقعاً جنگ اتفاق خوبی نیست و در آن همیشه کشتار و تخریب است ولی چرا برخی رزمندگان میگویند که جنگ پر از خاطره است؟ به این دلیل است که در طول جنگ صفا و صمیمت در جبههها و بین رزمندگان موج میزد و همین امر باعث برتری روحی رزمندگان نسبت به دشمن میشد. باید این موارد را به خوبی و با برنامهریزی به نسل جوان منتقل کرد چرا که امروز از آن صفا و صمیمت در کشور خبری نیست در حالی که کشور تشنه روحیه جهادی است.
تمیمی تأکید کرد: نباید اجازه بدهیم که دوران دفاع مقدس با تغییر دولتها، دچار نوعی نگاه سلیقهای شود و باید جنگ را آنگونه که هست به نسل جوان منتقل کرد تا آنها نیز با روحیه جهادی و ولایی به مقابله با دشمن که همیشه در کمین کشورمان نشسته بروند. شاید امروز جنگ فیزیکی و ملموسی علیه کشور وجود ندارد ولی ما همچنان به دلایل مختلف در شرایط جنگی هستیم.
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