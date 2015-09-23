به گزارش خبرنگار مهر: این بازار در هم‌جواری با رودخانه کارون روبروی در خروجی بازار صفا قرار دارد، لنج ها و قایق‌های صیادی پهلو گرفته در کنار این بازار حکایت از تازه بودن ماهی‌های آن را دارد.

کپور، سنگسر، شوریده، شانگ، صبور از ماهی‌های معروفی هستند که مردمان جنوب این منطقه با دست‌پخت خاص خود غذایی خوشمزه از پخت این ماهی‌ها خلق می‌کنند.

ماهی یکی از غذاهای موردعلاقه مردم خرمشهر است که معمولاً مردم این شهر بعد از خرید ماهی به بازار صفا هم می‌روند و مایحتاج دیگر خود را تهیه می‌کنند. این بازار در مکانی قرار دارد که زمانی در دست نیروهای بعث قرار گرفت ولی بعد از فتح خرمشهر و بازگشت مردم، ماهی‌فروشی در این مکان دوباره رونق سابق خود را یافته است.

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تصویربردار: عادل صخی پور

تهیه گزارش و تدوین: مهدی بحرانی پور