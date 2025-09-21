برگزاری بیش از ۴۵ عنوان برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس در بندرخمیر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار علی خادمی نژاد صبح یکشنبه در نشست با خبرنگاران ضمن تبریک آغاز هفته دفاع مقدس با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای عزیز و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و دفاع مقدس ۱۲ روزه اظهار کرد: دفاع مقدس نماد ایستادگی و مقاومت ملت ایران در برابر تهدیدات بین‌المللی و استکبار جهانی بود. این دوران با رهبری حضرت امام خمینی (ره) و پیروی از ولایت فقیه، ایران اسلامی توانست در برابر دشمنان خود ایستادگی کند و پیروزی‌های بزرگ و تاریخی را رقم بزند.

فرمانده سپاه خمیر در ادامه گفت: هشت سال دفاع مقدس و همچنین دفاع مقدس ۱۲ روزه اخیر، موجب تقویت غرور ملی و بیداری ملت ایران شداین ایام به وضوح نشان داد که در سایه تدبیر رهبری معظم انقلاب و ایثارگری نیروهای مقاومت، دشمنان در برابر اراده ملت ایران ناکام خواهند ماند.

وی با اشاره به برگزاری برنامه‌های ویژه به مناسبت چهل و پنجمین سالگرد دفاع مقدس، تصریح کرد: برنامه‌های امسال با محوریت تحقق شعار سال و تحت عنوان شعار حماسی «ما فاتحان قله هستیم» برگزار خواهد شد.

خادمی نژاد همچنین از برگزاری بیش از ۴۵ عنوان برنامه ویژه در سطح شهرستان بندرخمیر به مناسبت هفته دفاع مقدس خبر داد.

وی افزود: این برنامه‌ها در حوزه‌های فرهنگی، ورزشی، اجتماعی، سازندگی، خدمات رسانی برنامه ریزی شده است.

فرمانده سپاه شهرستان خمیرتصریح کرد؛ بیست عنوان برنامه شاخص برنامه ریزی شده است که مهم‌ترین می‌توان به عطر افشانی گلزار شهدا، رژه خودرویی و موتوری، برگزاری مسابقات ورزشی، تجلیل از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس، نشست‌های جهاد تبیین، اعزام گروه‌های جهادی به مناطق محروم، اجتماع بزرگ بسیجیان، تهیه و توزیع بسته‌های کمک تحصیلی، گرامیداشت و یادواره شهدای دفاع مقدس، نواختن زنگ ایثار در مدارس، اعزام راویان دفاع مقدس به مدارس و… اشاره کرد.

سرهنگ خادمی نژاد بیان داشت: این برنامه‌ها در راستای تبیین دستاوردهای دفاع مقدس و انتقال آن به نسل‌های آینده طراحی شده است.