مسعود ردایی تهیه کننده سینما و تلویزیون در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سریال شبکه نمایش خانگی «عالیجناب» به کارگردانی سام قریبیان گفت: براساس برنامه ریزی انجام شده فیلمبرداری «عالیجناب» طی روزهای آینده به پایان می رسد و فیلم وارد مرحله پس از تولید می شود.

وی تاکید کرد: «عالیجناب» یک سریال ۶ قسمتی است که تمام قسمت های آن به هم مربوط می شود و امیدوارم بتواند مورد توجه و استقبال مردم قرار گیرد.

ردایی درباره زمان عرضه این سریال در شبکه نمایش خانگی گفت: با شرکت «هنر اول» برای پخش این سریال قرارداد بسته ایم و زمان پخش این سریال توسط این شرکت مشخص می شود.

سعید آقاخانی، امیرآقایی، احمدرضا اسعدی، لیلا اوتادی، حسین پاكدل، پرویز پورحسینی، بابک حمیدیان، سحر دولتشاهی، امید روحانی، حسین سلیمانی، آزاده صمدی، احسان كرمی، نازنین کریمی، پریوش نظریه، میثم عبدی، حسین عرفانی، مهتاج نجومی، حامد مدرس، صالح میرزاآقایی و حسین یاری از جمله بازیگران این سریال هستند.

«عالیجناب» یک اثر اجتماعی است که داستان آن به ماجرای دو رقیب انتخاباتی می پردازد.