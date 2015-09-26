تعداد مفقودان به ۳۲۵ نفر کاهش یافت/شناسایی ۱۰۳ مجروح

محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین آمار مفقودان تا این لحظه افزود: پس از جستجوهای فراوان و فعالیت تیم‌های شناسایی، توانستیم تعدادی از افراد را که تاکنون به کاروان‌های خود مراجعه نکرده بودند شناسایی کنیم به طوری که در حال حاضر تعداد مفقودین ما کاهش یافته است.

به گفته وی، ۳۲۵ نفر آخرین آمار زائران مفقودی است که احتمال می‌رود طی ساعات آینده باز هم این آمار کم شود.

معاون سازمان حج و زیارت به آمار فوتی‌ها نیز اشاره کرد و گفت: آخرین آمار زائران فوت شده نیز ۱۳۶ نفر هستند که افزایشی پیدا نکرده است.

وی از افزایش تعداد مجروحان شناسایی شده نیز خبر داد و گفت: تعداد مجروحان نیز با شناسایی زائران جدید ایرانی در بیمارستانها به ۱۰۳ نفر افزایش یافته است.

به گفته محمدی، سعی می‌کنیم طی ساعات آینده با سرعت بخشیدن به عملیات جستجو، تعداد بیشتری از زائران مفقودین و مجروح بستری در بیمارستانها را شناسایی کنیم.