تداوم روند صعودی قیمت ارز و سکه در بازار تهران

به گزارش خبرنگار مهر، براساس نرخهای اعلامی در سایت اتحادیه طلا و جواهر و مرکز مبادله ارز و طلای ایران، امروز شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵، بازار شاهد نوسانات قیمتی در انواع طلا، سکه و ارز بود.
هماکنون قیمت طلای ۱۸ عیار هر گرم ۲۰ میلیون و ۶۸۲ هزار تومان، قیمت سکه تمامبهار آزادی طرح قدیم ۲۰۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و قیمت سکه تمامبهار آزادی طرح جدید ۲۰۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
در بازار سبزهمیدان، قیمت نیمسکه بهار آزادی ۱۰۴ میلیون تومان، ربعسکه بهار آزادی ۵۶ میلیون تومان و سکه یکگرمی ۳۰ میلیون تومان تعیین شده و به فروش میرسد. همچنین هر مثقال طلا در بازار داخلی، ۸۹ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان ارزشگذاری شده است. گفتنی است قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی نیز ۴۶۰۳ دلار اعلام شده است.
قیمت حواله ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران امروز شنبه ۳۱ مرداد، عمدتاً افزایشی بود. در این میان، نرخ فروش حواله دلار آمریکا با ۱۹۲ تومان رشد نسبت به آخرین روز کاری، به ۱۵۶ هزار و ۷۳۷ تومان رسید. قیمت خرید حواله دلار نیز امروز ۱۵۵ هزار و ۳۲۶ تومان اعلام شد که در مقایسه با نرخ ۱۵۵ هزار و ۱۳۹ تومانی روز پنجشنبه، ۱۹۰ تومان افزایش یافته است. فاصله میان نرخ خرید و فروش دلار در مرکز مبادله به یک هزار و ۴۱۱ تومان رسید.
حواله یورو در سمت فروش با ۵۴۴ تومان افزایش، از ۱۸۲ هزار و ۵۸۴ تومان به ۱۸۳ هزار و ۱۲۸ تومان رسید. نرخ خرید این ارز نیز ۵۳۸ تومان افزایش یافت و به ۱۸۱ هزار و ۴۷۹ تومان رسید. یورو از نظر میزان افزایش مطلق، بیشترین رشد را میان ارزهای اعلامشده در معاملات امروز ثبت کرد.
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