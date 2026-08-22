به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح نارنجی نسبت به تشدید سامانه بارشی موسمی در ۳ استان کشور هشدار داد.
بر اساس این هشدار، امروز (شنبه، ۳۱ مرداد) در جنوب غرب کرمان، دامنه و ارتفاعات هرمزگان و جنوب و جنوب شرق فارس، رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید و گردوخاک محلی پیشبینی میشود.
همچنین فردا (یکشنبه، یکم شهریور) در جنوب شرق و جنوب فارس و ارتفاعات شمال و غرب هرمزگان، وقوع رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید و گردوخاک محلی مورد انتظار است.
از جمله مخاطرات ناشی از این شرایط جوی میتوان به جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانههای فصلی، آبگرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حملونقل، لغزندگی محورهای مواصلاتی، کاهش شعاع دید، صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط سنگ و اشیا از ارتفاعات و خسارت به سازههای موقت و محصولات کشاورزی اشاره کرد.
سازمان هواشناسی در این شرایط جوی بر خودداری از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانهها و مسیلها، پرهیز از سفرهای غیرضروری، خودداری از فعالیتهای طبیعتگردی و جابهجایی عشایر و احتیاط در فعالیتهای عمرانی تأکید کرده است.
همچنین آمادگی دستگاههای اجرایی و امدادی، راهداری برای بازگشایی دهانه پلها و کانالها در محورهای مواصلاتی بینشهری، آمادگی شهرداریها برای پاکسازی کانالها و اتخاذ تمهیدات لازم برای جلوگیری از خسارت ناشی از وزش باد شدید ضروری است.
احتیاط در عبور و مرور، خودداری از پارک خودرو در اطراف ساختمانهای نیمهکاره و درختان کهنسال و فرسوده و تسریع در برداشت محصولات کشاورزی نیز از دیگر توصیههای سازمان هواشناسی است.
وزش باد شدید در ۱۲ استان
سازمان هواشناسی در هشدار دیگری در سطح زرد، نسبت به افزایش گرادیان فشاری و وزش باد شدید در بخشهایی از کشور هشدار داد.
بر اساس این هشدار، روزهای یکشنبه (یکم شهریور) و دوشنبه (۲ شهریور) در استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، اصفهان و فارس، وزش باد شدید، در برخی نقاط گردوخاک، کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا پیشبینی میشود.
این شرایط جوی روز سهشنبه (۳ شهریور) در استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، فارس، اصفهان، مرکزی، قم، کرمانشاه و ایلام و روز چهارشنبه (۴ شهریور) در خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، یزد، کرمان، ایلام و کرمانشاه ادامه خواهد داشت.
بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، احتمال سقوط اشیا از ارتفاعات، خسارت به سازههای موقت از جمله داربستها، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانهها، شکستن شاخه درختان فرسوده، کاهش دید و اختلال در ترددهای جادهای بهویژه در محورهای کویری و برونشهری، افزایش غلظت گردوخاک و کاهش کیفیت هوا و خسارت به محصولات کشاورزی وجود دارد.
سازمان هواشناسی توصیه کرده است در این شرایط از عبور و مرور در نواحی کوهستانی با احتیاط انجام شود، از استحکام سازههای موقت و تابلوهای تبلیغاتی اطمینان حاصل شود و از پارک خودرو در کنار درختان کهنسال و ساختمانهای نیمهکاره خودداری شود.
همچنین احتیاط در ترددهای جادهای، بهویژه برای خودروهای سبک و دارای سطح جانبی زیاد، استفاده از ماسک در نواحی کویری و بیابانی بهویژه برای گروههای حساس و رعایت نکات ایمنی در انجام فعالیتهای عمرانی از دیگر توصیههای هواشناسی در این شرایط است.
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